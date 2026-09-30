Ukraińska armia rozważa inne rozwiązania, które mają lepiej odpowiadać jej potrzebom – pisze portal.

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Ukraina odrzuciła australijskie śmigłowce bojowe. Ambasador potwierdza decyzję Kijowa

Ukraina wycofała wniosek dotyczący pozyskania śmigłowców bojowych Eurocopter Tiger od Australii. Informację tę przekazał portalowi Defense Express ambasador Ukrainy w Australii Wasyl Myrosznyczenko. Tym samym zakończyły się trwające od dłuższego czasu rozmowy dotyczące możliwości przekazania tych maszyn ukraińskim siłom zbrojnym.

Australia stopniowo wycofuje śmigłowce Tiger ze służby, zastępując je nowocześniejszymi amerykańskimi maszynami AH-64E Apache. Choć australijskie władze były gotowe przekazać wycofywany sprzęt Ukrainie, Kijów ostatecznie zdecydował się poszukać innych możliwości wzmocnienia swojego lotnictwa wojskowego.

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Jak ustalił Defense Express, ukraińska decyzja była wynikiem analizy kilku istotnych czynników. Pod uwagę wzięto przede wszystkim koszty jednej godziny lotu takiej maszyny, dostępność części zamiennych, stan techniczny oferowanych śmigłowców oraz kwestie związane z ich konfiguracją i wyposażeniem.

Istotne znaczenie miały również wydatki, jakie Ukraina musiałaby ponosić już po otrzymaniu maszyn. Jak zauważa Defense Express, nawet jeśli sprzęt wojskowy jest przekazywany nieodpłatnie, jego późniejsze użytkowanie wiąże się z kosztami – konieczne jest bowiem zapewnienie regularnej obsługi technicznej, napraw oraz utrzymywanie śmigłowców w stanie umożliwiającym wykonywanie zadań bojowych.

Dodatkowym wyzwaniem byłoby też przeszkolenie pilotów i personelu technicznego odpowiedzialnego za eksploatację nowych maszyn.

Portal podkreśla, że przy wyborze uzbrojenia należy uwzględniać nie tylko jego możliwości bojowe, lecz także rzeczywiste potrzeby i zasoby ukraińskich sił zbrojnych. Pozyskanie śmigłowców, których utrzymanie byłoby zbyt kosztowne lub utrudnione ze względów technicznych, mogłoby bowiem doprowadzić do sytuacji, w której maszyny pozostawałyby w bazach zamiast uczestniczyć w działaniach bojowych.

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Problemy związane z eksploatacją Eurocopter Tiger nie są nowe. Jak wskazuje Defense Express, jednym z powodów wycofywania tych śmigłowców z australijskich sił zbrojnych są właśnie wysokie koszty ich użytkowania oraz trudności z utrzymaniem odpowiedniej gotowości operacyjnej.

Podobne problemy występowały również w Niemczech. Tamtejsze śmigłowce Tiger przez pewien czas pozostawały uziemione, a następnie podjęto decyzję o stopniowym wycofaniu ich ze służby.

Pierwsze informacje dotyczące możliwości przekazania australijskich śmigłowców Eurocopter Tiger Ukrainie pojawiły się na początku 2024 r. Z kolei w 2025 r. informowano, że australijski rząd analizuje zasadność oraz wykonalność takiego przedsięwzięcia. Ostatecznie jednak strona ukraińska zdecydowała, że korzystniejszym rozwiązaniem będzie rozważenie innych typów śmigłowców.

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Rezygnacja z australijskich maszyn nie oznacza, że Ukraina odstępuje od planów rozwoju swojego lotnictwa wojskowego. Przeciwnie – ukraińskie siły zbrojne analizują inne rozwiązania, które mogłyby lepiej odpowiadać ich potrzebom operacyjnym – podaje Defense Express.

Latem 2026 r. przedstawiciele ukraińskiego lotnictwa wojsk lądowych poinformowali, że za podstawę przyszłej floty śmigłowców uznają amerykańskie wielozadaniowe maszyny UH-60 Black Hawk.

Jednocześnie zainteresowanie ukraińskim rynkiem wykazuje amerykańska firma Bell, która utworzyła w Ukrainie spółkę zależną. Przedsiębiorstwo proponuje ukraińskim siłom zbrojnym wielozadaniowe śmigłowce UH-1Y Venom oraz bojowe AH-1Z Viper. Oferta obejmuje również możliwość uruchomienia produkcji tych maszyn na miejscu w Ukrainie.