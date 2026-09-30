„Rzecz w tym”: Agenda AfD będzie coraz bardziej agendą Niemiec

Alternatywa dla Niemiec (AfD) zdobywa coraz większe poparcie, szczególnie we wschodnich landach. Czy to początek trwałej politycznej przemiany Niemiec? Jakie są źródła sukcesu radykalnej, nacjonalistycznej partii oraz czy jej rosnące wpływy mogą zmienić niemiecką politykę wobec Polski i Europy?

