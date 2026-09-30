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„Rzecz w tym”: Agenda AfD będzie coraz bardziej agendą Niemiec

Alternatywa dla Niemiec (AfD) zdobywa coraz większe poparcie, szczególnie we wschodnich landach. Czy to początek trwałej politycznej przemiany Niemiec? Jakie są źródła sukcesu radykalnej, nacjonalistycznej partii oraz czy jej rosnące wpływy mogą zmienić niemiecką politykę wobec Polski i Europy?

Publikacja: 30.09.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Jerzy Haszczyński

O tym Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Jerzym Haszczyńskim, dziennikarzem działu zagranicznego „Rzeczpospolitej”, który obserwował wybory w Niemczech na miejscu.

Wiatr zmian we wschodnich Niemczech

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