Wielka Brytania zapowiedziała objęcie dodatkowym parasolem atomowym dziewięciu partnerów tworzących pod jej przewodnictwem Połączone Siły Ekspedycyjne (JEF). Ofertę potwierdził szef Royal Navy gen. Gwyn Jenkins, a jej podstawą mają być okręty podwodne z pociskami Trident. Państwa JEF mają w listopadzie podpisać porozumienie o utworzeniu nowego rodzaju sił bojowych. Na razie nie wiadomo, czy i w jakim zakresie obejmie ono także zobowiązania nuklearne. Polski nie ma w tym gronie, ponieważ nie należy do JEF. Nie oznacza to jednak, że pozostaje poza brytyjskim odstraszaniem nuklearnym. Nowa inicjatywa rodzi natomiast pytania o różnice między parasolem atomowym, natowskim Nuclear Sharing oraz gwarancjami oferowanymi Europie przez Wielką Brytanię, Francję i Stany Zjednoczone.

Reklama Reklama

Na wstępie warto zauważyć, że wszystkie państwa JEF należą do NATO, a więc już dziś korzystają z brytyjskiego odstraszania, formalnie przypisanego do obrony Sojuszu. Nowa oferta nie tworzy więc ochrony od zera. Jej wartość może polegać na trzech rzeczach. Na wyraźnej, imiennej deklaracji politycznej Londynu wobec konkretnych państw. Na wspólnym planowaniu i ćwiczeniach w regionie nordycko-bałtyckim, powiązanych z nowymi siłami JEF. I na gwarancji działającej także wtedy, gdyby proces decyzyjny w NATO został sparaliżowany.

Czytaj więcej Dyplomacja Kraje Połączonych Sił Ekspedycyjnych mają zostać objęte brytyjskim parasolem atomowym Brytyjskie okręty podwodne z pociskami Trident mają objąć ochroną dziesięć państw północnej Europy. W listopadzie kraje tworzące inicjatywę pod naz...

To ostatnie ma szczególne znaczenie w sytuacji niepewności co do amerykańskiego zaangażowania. Dopóki nie są znane szczegóły porozumienia, trudno jednak ocenić, czy chodzi o nową jakość, czy głównie o sygnał polityczny.

Czym jest i co daje parasol nuklearny?

Parasol atomowy to potoczne określenie rozszerzonego odstraszania nuklearnego. Państwo posiadające broń jądrową sygnalizuje przeciwnikowi, że agresja na chronionego sojusznika może doprowadzić do reakcji nuklearnej, nawet jeśli samo terytorium mocarstwa atomowego nie zostało zaatakowane. Istotą parasola nie jest więc rozmieszczenie głowic w chronionym kraju, ale przekonanie agresora, że koszt ataku może okazać się dla niego nieakceptowalny.

NATO określa strategiczne siły Stanów Zjednoczonych jako najwyższą gwarancję bezpieczeństwa Sojuszu, natomiast niezależne siły Wielkiej Brytanii i Francji uznaje za dodatkowe, w pewnym sensie pomocnicze ośrodki decyzyjne, które komplikują kalkulacje przeciwnika.

Państwa uczestniczące w programie Nuclear Sharing Foto: PAP

Należy wyraźnie podkreślić, że skuteczność parasola zależy nie tylko od posiadania właściwych zdolności wojskowych, ale głównie od wiarygodności politycznej. Mocarstwo nuklearne musi też dysponować siłami zdolnymi przetrwać pierwsze uderzenie i odpowiedzieć. To jednak nie wszystko. Przeciwnik musi także wierzyć, że rzeczywiście zaryzykuje ono eskalację w obronie sojusznika. Właśnie dlatego gwarancje traktatowe, obecność wojsk, wspólne planowanie, ćwiczenia i infrastruktura są tak ważne. Łączą bezpieczeństwo państwa chronionego z interesami gwaranta i podnoszą polityczny koszt niewykonania zobowiązania.

Parasol nie jest jednak automatyczną obietnicą użycia broni jądrowej po każdym ataku. I to najważniejsze zastrzeżenie, o którym należy bezwzględnie pamiętać.

NATO celowo nie określa z góry dokładnych okoliczności użycia swoich sił, w tym nuklearnych, skali ani sposobu odpowiedzi, a Wielka Brytania i Francja również utrzymują w tym zakresie niejednoznaczność doktrynalną. Jej zadaniem jest pozostawienie przeciwnika w niepewności, czy i kiedy konflikt może przekroczyć próg nuklearny.

Czym różni się parasol atomowy od Nuclear Sharing?

Należy także pamiętać, że parasol i program dzielenia się bronią jądrową (Nuclear Sharing) to nie to samo. Nuclear Sharing jest konkretnym mechanizmem organizacyjnym i operacyjnym, a nie synonimem parasola atomowego.

W jego ramach Stany Zjednoczone rozmieszczają ograniczoną liczbę bomb B61 w wybranych państwach europejskich, zachowując nad nimi pełną kontrolę i dozór. Sojusznicy zapewniają natomiast certyfikowane samoloty podwójnego zastosowania, załogi, bazy, ochronę, wsparcie konwencjonalne, a także uczestniczą w konsultacjach i ćwiczeniach.

NATO podkreśla, że jest to współdzielenie misji, ryzyka i odpowiedzialności, a nie przekazanie państwom nieatomowym własności broni jądrowej.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Parasol jest zatem pojęciem szerszym. Państwo może być objęte rozszerzonym odstraszaniem, choć nie przechowuje głowic i nie wystawia samolotów do misji nuklearnej. Nuclear Sharing ma natomiast uwiarygodnić amerykańską gwarancję przez fizyczną obecność broni w Europie, wspólne przygotowania oraz udział europejskich sojuszników w planowaniu. Użycie B61 wymaga zarówno decyzji politycznych po stronie NATO, jak i amerykańskiej autoryzacji, a państwo gospodarz nie uzyskuje samodzielnego prawa do ich zastosowania.

W konsekwencji można uczestniczyć w odstraszaniu NATO na kilku poziomach. Wszystkie państwa Sojuszu korzystają z amerykańskiego, brytyjskiego i francuskiego wkładu nuklearnego. Członkowie Grupy Planowania Nuklearnego współtworzą politykę NATO, część państw zapewnia wsparcie konwencjonalne, a węższa grupa wystawia samoloty podwójnego zastosowania lub gości amerykańskie bomby. Sam udział w konsultacjach albo misji lotniczej nie musi jeszcze oznaczać składowania głowic na własnym terytorium.

Jak działają systemy odstraszania nuklearnego Wielkiej Brytanii i Francji?

Warto też mieć na uwadze różnice między systemami odstraszania nuklearnego Francji i Wielkiej Brytanii. Brytyjski system odstraszania nuklearnego jest systemem narodowym i operacyjnie niezależnym, ale od 1962 r. jest formalnie przeznaczony do obrony NATO. Decyzję o jego użyciu może podjąć wyłącznie premier. Jego podstawą są cztery okręty podwodne, ciągłość ich patrolu na morzu oraz pozyskane od USA pociski Trident, co zapewnia zdolność do odwetu po pierwszym uderzeniu. Londyn deklaruje możliwość użycia broni tylko w skrajnych okolicznościach dotyczących samoobrony, w tym w obronie sojuszników z NATO.

Francja zachowuje bardziej autonomiczną konstrukcję polityczną. Jej arsenał nie jest przypisany do natowskiego planowania nuklearnego, a decyzja należy wyłącznie do prezydenta Republiki Francuskiej. Paryż chroni nieprecyzyjnie zdefiniowane żywotne interesy Francji, podkreślając jednocześnie ich europejski wymiar. Francuski system jest bardziej zróżnicowany niż brytyjski, ponieważ obejmuje zarówno okręty podwodne z francuskimi pociskami M51, jak i lotniczy komponent oparty na samolotach Rafale z pociskami ASMPA-R. Daje to Francji większe możliwości sygnalizowania, stopniowania presji i wykonania pojedynczego uderzenia.

Prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawił wizję nowego francuskiego odstraszania nuklearnego, proponując współpracę z innymi krajami europejskimi Foto: PAP

Różnica nie polega więc na tym, że Wielka Brytania gwarantuje obronę sojuszników, a Francja tego nie robi. Brytyjska gwarancja jest wyraźniej osadzona w strukturze NATO, natomiast francuska pozostaje bardziej narodowa, uznaniowa i powiązana z pojęciem żywotnych interesów.

Co ważne, od 2025 r. Londyn i Paryż zacieśniają koordynację. Uzgodniły, że ich siły pozostają niezależne, ale mogą działać w sposób skoordynowany, a skrajne zagrożenie dla Europy powinno wywołać reakcję obu państw.

Należy także oddzielić brytyjski strategiczny system odstraszania od udziału Wielkiej Brytanii w natowskiej misji lotniczej. Londyn postanowił kupić co najmniej 12 samolotów F-35A i włączyć je do misji samolotów podwójnego zastosowania. Maszyny te mają korzystać z amerykańskich bomb B61, dlatego będzie to brytyjski wkład w Nuclear Sharing, odrębny od narodowych pocisków Trident na okrętach podwodnych.

Ten komponent daje NATO dodatkową opcję poniżej poziomu strategicznego odwetu z użyciem pocisków balistycznych. Samoloty można przemieszczać, eksponować w ćwiczeniach i wykorzystywać do politycznego sygnalizowania gotowości, np. poprzez czasowe przebazowanie ich na lotniska sojuszników. Brytyjskie dowództwo lotnictwa określiło tę zdolność jako brakujący szczebel drabiny eskalacyjnej. W tym przypadku ostateczna kontrola nad bombami pozostaje jednak po stronie Waszyngtonu, a brytyjskie samoloty mają wykonywać misję natowską, nie tworząc nowego, suwerennego arsenału lotniczego Londynu.

Jak działa parasol nuklearny Stanów Zjednoczonych?

Amerykański parasol nuklearny jest szerszy i silniejszy od jakiejkolwiek gwarancji brytyjskiej lub francuskiej, ponieważ opiera się na pełnej triadzie nuklearnej, obejmującej lądowe pociski międzykontynentalne, okręty podwodne z pociskami balistycznymi i bombowce strategiczne. Uzupełniają go amerykańskie bomby B61 w Europie, samoloty państw NATO przystosowane do ich przenoszenia, system konsultacji politycznych oraz duże siły konwencjonalne USA. Z tego powodu NATO właśnie amerykańskie siły strategiczne nazywa najwyższą gwarancją bezpieczeństwa Sojuszu.

Przewaga USA nie sprowadza się do liczby głowic. Waszyngton dysponuje wieloma rodzajami środków przenoszenia, rozbudowanym systemem dowodzenia, wczesnego ostrzegania i rozpoznania oraz szeregiem wariantów odpowiedzi, od ograniczonego użycia po masowy odwet. Obecność amerykańskiej broni i wojsk w Europie tworzy także bezpośrednie powiązanie strategiczne między bezpieczeństwem Europy i Ameryki Północnej.

Brytyjski i francuski potencjał wzmacniają ten system, ponieważ tworzą dwa dodatkowe, niezależne ośrodki decyzji. Konsekwencje tego są takie, że Rosja nie może zakładać, że polityczne zahamowanie jednego państwa wyłączy całość zachodniego odstraszania. Nie zmienia to jednak faktu, że bez Stanów Zjednoczonych europejskie siły nuklearne oferowałyby mniejszą liczbę wariantów działania i słabszą zdolność prowadzenia długotrwałej wymiany jądrowej.

Na czym polega różnica w skuteczności arsenałów?

Według SIPRI Yearbook 2026 na początku 2026 r. wojskowy zapas Rosji wynosił około 4400 głowic, Stanów Zjednoczonych 3700, Francji 290, a Wielkiej Brytanii 225. Rosja i USA miały odpowiednio około 1796 i 1770 głowic rozmieszczonych operacyjnie. Francja i Wielka Brytania posiadają zatem wiarygodne arsenały, ale nie dysponują masą, różnorodnością i rezerwami porównywalnymi z rosyjskimi lub amerykańskimi.

Nie oznacza to, że francuskie lub brytyjskie odstraszanie jest nieskuteczne. Do odstraszenia nie jest potrzebna arytmetyczna równość, jeżeli choćby niewielka część arsenału może przetrwać i zniszczyć najważniejsze ośrodki polityczne, gospodarcze i wojskowe przeciwnika. Okręt podwodny pozostający na patrolu daje obu państwom zdolność drugiego uderzenia. Dlatego Rosja musiałaby brać pod uwagę możliwość poniesienia katastrofalnych strat nawet po udanym ataku na terytorium Francji lub Wielkiej Brytanii. Udział w oferowanych przez te państwa parasolach nuklearnych nie jest zatem pozbawiony wartości.

Mniejszy arsenał ogranicza jednak elastyczność. Londyn i Paryż mogą wiarygodnie zagrozić zadaniem Rosji nieakceptowalnych szkód, ale mają mniej możliwości prowadzenia wieloetapowej kampanii, odpowiadania na liczne ograniczone uderzenia, niszczenia rozproszonego rosyjskiego arsenału i zachowania dużej rezerwy na dalsze fazy wojny. Szczególnie że Rosja posiada również znaczny zasób broni niestrategicznej, oceniany przez SIPRI na około 1477 głowic, co zwiększa liczbę możliwych scenariuszy ograniczonego użycia.

W przypadku USA i Rosji kluczowe znaczenie ma przybliżony parytet strategiczny. Oba państwa posiadają triady nuklearne i liczne głowice, a nawet bardzo duży pierwszy atak nie daje pewności rozbrojenia drugiej strony, ponieważ okręty podwodne, mobilne wyrzutnie, bombowce i część silosów mogą przetrwać. Parytet daje obu mocarstwom zdolność do wielofazowej wojny nuklearnej, łączącej uderzenia na siły przeciwnika, dowodzenie i infrastrukturę z utrzymywaniem rezerwy na dalsze fazy konfliktu. Takiej zdolności nie mają Wielka Brytania i Francja.

Brytyjskie i francuskie siły są projektowane przede wszystkim jako minimalne, ale pewne narzędzia odwetu, a nie jako pomniejszone odpowiedniki arsenałów USA i Rosji. Nie są optymalizowane do zniszczenia większości rosyjskich sił nuklearnych w pierwszej fazie, a następnie do prowadzenia długiej wymiany uderzeń. Ich celem jest zagwarantowanie, że po ewentualnym ataku ocaleje wystarczająco duży arsenał środków nuklearnych, aby zniszczyć cele o fundamentalnym znaczeniu dla rosyjskiego państwa. Jest to odstraszanie przez groźbę nieakceptowalnych szkód, a nie przez zdolność wygrania symetrycznej wojny nuklearnej lub groźbę totalnego unicestwienia przeciwnika.

Jaka jest wiarygodność odstraszania dla wschodniej flanki NATO?

Mając te fakty na uwadze, nietrudno zrozumieć, że w przypadku państw nienuklearnych najtrudniejsze pytanie dotyczy nie technicznej możliwości uderzenia po stronie wymienionych mocarstw, ale politycznej gotowości do jego wykonania w ich obronie.

Dziś łatwiej uwierzyć, że Londyn lub Paryż odpowiedzą na atak nuklearny na własne terytorium, niż że zaryzykują zniszczenie własnych miast po ograniczonej agresji przeciw państwu wschodniej flanki. Ten problem dotyczy także rozszerzonego odstraszania, lecz w przypadku mniejszych arsenałów jest ostrzejszy, ponieważ mają one mniej pośrednich opcji na drabinie eskalacyjnej.

Państwa flanki wschodniej UE Foto: PAP

Z drugiej jednak strony francuski komponent lotniczy, możliwość ostrzegawczego uderzenia oraz rozwijana koncepcja wysuniętego odstraszania mają zmniejszyć tę lukę. Wysunięte odstraszanie, zaproponowane przez Emmanuela Macrona w marcu 2026 r., ma powiązać partnerów z francuskim odstraszaniem przez konsultacje, wspólne działania i sygnalizowanie, przy zachowaniu wyłącznego prawa Paryża do decyzji o użyciu broni.

Wielka Brytania uzyskuje podobną elastyczność przez wejście do natowskiej misji F-35A z amerykańskimi B61. Żadne z tych rozwiązań nie tworzy jednak europejskiego odpowiednika arsenału USA. Najlepszy model dla Europy polega więc na nakładaniu się gwarancji amerykańskiej, brytyjskiej i francuskiej, a nie na zastąpieniu jednej przez drugą.

Co to wszystko oznacza dla Polski?

Czy Polska powinna się martwić, że nie uczestniczy w inicjatywie JEF? Z wojskowego punktu widzenia – nie. Polska jako członek NATO pozostaje pod amerykańskim i brytyjskim parasolem, a nowa oferta nie odbiera jej żadnej istniejącej gwarancji. Francuskie siły również zwiększają ogólne bezpieczeństwo Sojuszu. Politycznie jest to jednak sygnał, którego nie należy lekceważyć. Skoro wiarygodność odstraszania budują wspólne planowanie, ćwiczenia i regularne konsultacje, to powstawanie regionalnego formatu z Wielką Brytanią, obejmującego państwa bałtyckie i nordyckie, ale nie Polskę, oznacza, że Warszawa będzie mniej obecna tam, gdzie te więzi są pogłębiane.

Warszawa dąży jednak do bardziej bezpośredniego udziału w mechanizmach odstraszania. Chodzi o wzmocnienie wiarygodności gwarancji przez ściślejsze powiązanie Polski z planowaniem nuklearnym, o większy wpływ na decyzje Sojuszu dotyczące flanki wschodniej oraz o czytelny sygnał dla Moskwy, że presja na Polskę przekłada się na mocniejsze, a nie słabsze związki z zachodnimi mocarstwami atomowymi.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził w sierpniu 2026 r. nasze zainteresowanie Nuclear Sharing oraz rozmowami o europejskim parasolu nuklearnym. Jednocześnie w rządzie pojawiły się niejednoznaczne komunikaty dotyczące ewentualnego składowania głowic w Polsce. Wiceminister Paweł Zalewski mówił o uczestnictwie bez rozmieszczenia broni i o możliwości wejścia do programu samolotów podwójnego zastosowania. Z kolei Pałac Prezydencki opowiadał się za fizyczną obecnością takich głowic na terytorium Polski.

Polska nie jest przy tym wyłącznie petentem. Należy do dziesięciu państw uczestniczących we francuskiej inicjatywie wysuniętego odstraszania. We wrześniu dołączyła do niej Finlandia, co pokazuje, że państwa regionu budują gwarancje warstwowo: Helsinki będą korzystać jednocześnie z NATO, oferty brytyjskiej i współpracy z Paryżem. Inicjatywa francuska nie daje partnerom udziału w decyzji o użyciu broni i nie jest alternatywnym parasolem wobec NATO. Ma natomiast tworzyć możliwości strategicznego ostrzegania i zarządzania eskalacją poniżej progu nuklearnego, co bezpośrednio odpowiada na opisaną wyżej lukę wiarygodności mniejszych arsenałów.

Jakie są aspiracje polskiego rządu?

Polski kierunek można opisać jako aspirację do przejścia od roli wyłącznie chronionego sojusznika do roli współuczestnika odstraszania. Najbardziej realne elementy to udział polskich F-35A w strukturze DCA (ang. dual-capable aircraft, samoloty podwójnego zastosowania), szkolenia, wsparcie konwencjonalne operacji nuklearnych, mocniejsza pozycja w konsultacjach NATO oraz ewentualnie, po osobnej decyzji politycznej USA i Sojuszu, rozmieszczenie bomb B61.

Sam udział w DCA nie przesądza jednak o przechowywaniu bomb w Polsce, a żaden z tych wariantów nie dawałby Warszawie samodzielnej kontroli nad bronią amerykańską. W sferze praktycznej udział w DCA oznaczałby przede wszystkim certyfikację załóg i samolotów, dostosowanie i ochronę baz, udział w natowskim planowaniu misji nuklearnej oraz regularne ćwiczenia. Uczyniłby jednak Polskę współodpowiedzialnym uczestnikiem misji. Oznaczałoby to też, że polska infrastruktura lotnicza zostałaby wpisana w rosyjskie planowanie jako element natowskiego systemu nuklearnego. Politycznie byłby to wyraźny sygnał zmiany roli Polski w systemie odstraszania.

Polska nie aspiruje oficjalnie do zastąpienia NATO odrębnym systemem europejskim. Minister obrony podkreślał, że decyzje nuklearne powinny pozostawać w ramach sojuszniczych, a propozycje francuskie traktował jako rozwiązanie uzupełniające. Jest to podejście racjonalne z punktu widzenia położenia Polski, ponieważ tylko USA dysponują potencjałem porównywalnym z rosyjskim, natomiast Francja i Wielka Brytania mogą jedynie zwiększać liczbę niezależnych ośrodków decyzyjnych i utrudniać Rosji szantaż nuklearny.