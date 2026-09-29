Połączone Siły Ekspedycyjne to koalicja 10 państw z północnej Europy, na czele z Wielką Brytanią. Celem istnienia grupy jest koordynowanie działań kryzysowych oraz prowadzenie operacji wojskowych w rejonie Morza Bałtyckiego i północnej części Oceanu Atlantyckiego. Do grupy, oprócz Wielkiej Brytanii, należą: Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja; kraje bałtyckie: Litwa, Łotwa, Estonia i Holandia.

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JEF zawiązano w 2014 r. w odpowiedzi na aneksję Krymu przez Rosję. Finlandia (wraz ze Szwecją) dołączyła do grupy w 2017 r. Dziś inicjatywa JEF jest postrzegana jako siła pierwszego reagowania uzupełniająca NATO.

Parasol atomowy nad sojusznikami Wielkiej Brytanii ma opierać się na brytyjskich okrętach podwodnych

Teraz – jak informuje STT – Wielka Brytania ma oferować w ramach JEF objęcie państw tworzących grupę brytyjskim parasolem atomowym. Wielka Brytania jest obok Francji jedynym europejskim państwem, które dysponuje własną bronią atomową.

W systemie odstraszania stworzonego w ramach JEF i obejmującego brytyjską broń atomową kluczową rolę mają odegrać brytyjskie okręty podwodne, zdolne do przenoszenia rakiet uzbrojonych w głowice atomowe (chodzi o pociski balistyczne Trident). Państwa należące do JEF – jak podaje STT – mają w listopadzie podpisać porozumienie dotyczące utworzenia nowego rodzaju sił bojowych.

Informacje o zacieśnieniu współpracy między krajami tworzącymi JEF potwierdził szef komisji obrony fińskiego parlamentu Heikki Autto. – Dowodzi to silnego zaangażowania Wielkiej Brytanii w działanie JEF, dzięki czemu powstały również nowe możliwości – powiedział parlamentarzysta w rozmowie z STT.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Połączone Siły Ekspedycyjne stworzą grupę bojową gotową do natychmiastowej reakcji na wypadek wojny

Z kolei dowódca brytyjskiej marynarki wojennej admirał Gwyn Jenkins podkreślił, że dzięki nowej inicjatywie „Finlandia znajdzie się pod parasolem atomowym”, co zagwarantują brytyjskie okręty podwodne na Atlantyku. Adm. Jenkins udzielił wywiadu dziennikowi „Iltalehti”, w którym mówił, że tworzona w ramach JEF grupa bojowa ma dysponować planem obrony na wypadek wojny i będzie gotowa do natychmiastowych działań w sytuacji, w której Rosja zagrozi jednemu z państw tworzących inicjatywę.

Finlandia na początku września ogłosiła, że dołączy do francuskiej inicjatywy odstraszania nuklearnego, która obejmuje również Polskę.