Z Marbelli Rosja wydaje się bardzo odległa. Bogaci kuracjusze o niej nie myślą. Koncentrują się raczej na degustowaniu smażonych sardynek w knajpkach prosto na plaży zwanych chiringuitos. Albo podziwianiu luksusowych superjachtów, które właśnie wpłynęły do Puerto Banus. Są tacy, którzy wolą opalać się we wciąż bardzo silnych tu promieniach jesiennego słońca. Czy też podziwiać Afrykę, widoczną stąd na drugim brzegu w podobne dni.