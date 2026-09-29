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Europa szykuje odpowiedź dla Władimira Putina. Polska oczekuje na więcej

Władimir Putin jest tak zdesperowany, że godzi się na coraz większe ryzyko, byle zmusić Unię Europejską do porzucenia Ukrainy. Bruksela szykuje odpowiedź.

Publikacja: 29.09.2026 06:09

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: PAP/EPA

Jędrzej Bielecki

Z Marbelli Rosja wydaje się bardzo odległa. Bogaci kuracjusze o niej nie myślą. Koncentrują się raczej na degustowaniu smażonych sardynek w knajpkach prosto na plaży zwanych chiringuitos. Albo podziwianiu luksusowych superjachtów, które właśnie wpłynęły do Puerto Banus. Są tacy, którzy wolą opalać się we wciąż bardzo silnych tu promieniach jesiennego słońca. Czy też podziwiać Afrykę, widoczną stąd na drugim brzegu w podobne dni. 

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