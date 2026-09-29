W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Bruksela naciska na Pekin. Chiny nie chcą ograniczać eksportu

Rosnąca nadwyżka Chin w handlu z Unią Europejską staje się coraz większym problemem dla Brukseli. Ursula von der Leyen dała Pekinowi czas do października na wypracowanie porozumienia dotyczącego ograniczenia eksportu wybranych towarów na europejski rynek. Komisja Europejska zaproponowała, aby Chiny dobrowolnie ograniczyły eksport niektórych produktów. Pekin nie zaakceptował jednak w pełni tej propozycji, a w przypadku samochodów elektrycznych stanowisko Chin było jednoznacznie negatywne.

Reakcja Chin nie jest zaskoczeniem. Dla Pekinu eksport pozostaje jednym z najważniejszych motorów gospodarki, dlatego ograniczenie sprzedaży na unijny rynek byłoby kosztowne. Jednocześnie Chiny w ostatnich latach zacieśniały relacje z częścią państw UE, co utrudnia Brukseli wypracowanie jednolitego stanowiska.

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AI zdobywa Polskę. Ponad 30 proc.. nasycenia rynku

Polacy należą do najbardziej aktywnych użytkowników generatywnej sztucznej inteligencji na świecie. Z raportu „Global AI Diffusion Report” Microsoftu wynika, że w pierwszej połowie roku nasycenie polskiego rynku narzędziami AI przekroczyło 30 proc. Polska zajęła 24. miejsce wśród 147 badanych gospodarek. Wyprzedzamy m.in. Niemcy, a do Stanów Zjednoczonych dzielą nas zaledwie trzy pozycje. Dane pokazują, że AI coraz mocniej wchodzi również do polskich firm.

Początkowo przedsiębiorstwa traktowały sztuczną inteligencję przede wszystkim jako narzędzie do pilotażowych projektów i pojedynczych zadań. Teraz AI jest coraz częściej integrowana z większą liczbą procesów biznesowych, co może oznaczać przejście od eksperymentowania do regularnego wykorzystania technologii.

UE wybrała wspólne projekty obronne. 325 mln euro finansowania

Ministrowie obrony państw Unii Europejskiej zatwierdzili pięć wspólnych projektów obronnych, które otrzymają finansowanie ze środków UE. Łączna wartość unijnego wsparcia wyniesie 325 mln euro. Wśród wybranych projektów znalazł się system dotyczący bezzałogowych statków powietrznych i technologii ich zwalczania. Kolejne inicjatywy obejmują zintegrowaną obronę morską i ochronę dna morskiego oraz rozwój zdolności kosmicznych, w tym rozpoznania i wczesnego ostrzegania.

Ważnym projektem jest również „Eastern Flank Watch”, czyli system nadzoru wschodniej flanki Unii Europejskiej. Wspólne inwestycje mają zwiększyć zdolności państw członkowskich w obszarach, w których rośnie znaczenie technologii bezzałogowych, kosmicznych i rozpoznawczych.

Uzbekistan chce zostać technologicznym centrum Azji Środkowej

Uzbekistan przedstawił ambitny plan przyciągania firm technologicznych, startupów i inwestorów. Minister rozwoju cyfrowego tego kraju zaprezentował podczas szczytu biznesowego w Taszkencie inicjatywę „Enterprise Uzbekistan”. Celem projektu jest stworzenie z Uzbekistanu ważnego centrum technologicznego i finansowego Azji Środkowej. W ramach inicjatywy ma powstać specjalna strefa biznesowa oparta na prawie angielskim, co ma ułatwić działalność międzynarodowym przedsiębiorstwom.

Dodatkową zachętą mają być ulgi podatkowe obejmujące zarówno firmy, jak i ich pracowników. Uzbekistan chce w ten sposób przyciągnąć kapitał, nowe technologie i startupy z całego świata. Państwo stawia więc na połączenie preferencyjnych warunków prowadzenia biznesu z rozwojem sektora technologicznego. Jeśli plan zostanie zrealizowany, Uzbekistan może próbować wykorzystać swoje położenie do budowy regionalnego centrum usług cyfrowych, finansów i nowych technologii.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.