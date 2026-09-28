W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Trump odrzuca propozycję Iranu. Cieśnina Ormuz nadal pod presją

Donald Trump poinformował w sobotę, że odrzucił ofertę Teheranu zakładającą otwarcie cieśniny Ormuz w ciągu siedmiu dni. Prezydent USA argumentował, że Stany Zjednoczone i tak kontrolują ten szlak, dzięki czemu ropa nadal może wypływać z Zatoki Perskiej. Strategia Waszyngtonu zakłada presję na Iran i oczekiwanie, że wraz z przedłużaniem się konfliktu Teheran będzie bardziej skłonny do ustępstw. Na razie nie ma jednak sygnałów wskazujących na zmianę stanowiska Iranu.

Istotna może być postawa Chin, największego partnera handlowego Iranu. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent przekazał, że Pekin znacząco ograniczył pomoc dla Teheranu i prawdopodobnie w ciągu dwóch tygodni do Chin dotrą ostatnie dostawy irańskiej ropy.

Sytuację komplikuje również incydent w pobliżu brytyjskiej bazy RAF, gdzie zatrzymano pięciu mężczyzn. Według źródeł Reutersa śledczy badają hipotezę, że zdarzenie może mieć związek z konfliktem na Bliskim Wschodzie i być inspirowane przez Iran. Teheran wcześniej groził Wielkiej Brytanii po zgodzie Londynu na wykorzystanie brytyjskiej bazy przez amerykańskie bombowce.

Skromne inwestycje polskich firm. MŚP ostrożnie patrzą w przyszłość

Kondycja finansowa mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce pozostaje stosunkowo dobra. Z badania SME Finance Tracking 2026 wynika, że 73 proc. firm zakończyło ubiegły rok zyskiem. 22 proc. wyszło na zero, a stratę odnotowało 5 proc. przedsiębiorstw.

Znacznie ostrożniej firmy podchodzą jednak do inwestycji. Rozwój planuje 45 proc. badanych przedsiębiorstw, ale większość chce przeznaczyć na ten cel nie więcej niż 50 tys. zł. Zaledwie 3 proc. deklaruje inwestycje od 250 tys. zł do 1 mln zł, a tylko 1 proc. chce wydać na rozwój ponad 1 mln zł.

Największymi problemami wskazywanymi przez przedsiębiorców są presja konkurencyjna i wysokie koszty pracy. Oba czynniki wskazało ponad 60 proc. badanych. W dalszej kolejności firmy wymieniają niestabilność prawa oraz koszty dostosowania działalności do nowych regulacji.

Czytaj więcej Biznes Trzy czwarte mniejszych firm na plusie. Ale boją się inwestować Aż 73 proc. mikro, małych i średnich firm zakończyło ubiegły rok z zyskiem. Mimo to 38 proc. nie planuje w tym roku inwestycji, a większość nie zam...

Unijny komisarz wzywa do ograniczenia zużycia gazu

Komisarz UE ds. energii Dan Jorgensen wezwał ministrów energii państw członkowskich do rozważenia działań ograniczających popyt na gaz ziemny. Powodem jest ryzyko kryzysu cenowego na europejskim rynku energii związane z ograniczoną podażą surowca. Komisja Europejska apeluje o ostrożne gospodarowanie zapasami gazu. Dla unijnej gospodarki oznacza to kolejną presję na przedsiębiorstwa, które już mierzą się z wysokimi kosztami energii i koniecznością inwestowania w transformację energetyczną.

Biliony na centra danych

Analitycy Goldman Sachs prognozują, że do 2031 r. skumulowane inwestycje w infrastrukturę sztucznej inteligencji mogą przekroczyć 7,5 biliona dol.. Boom na AI początkowo napędzał przede wszystkim producentów chipów, ale kolejna fala inwestycji może przynieść korzyści firmom dostarczającym energię oraz systemy chłodzenia dla centrów danych.

Rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową oznacza bowiem gwałtowny wzrost potrzeb infrastrukturalnych. Centra danych wymagają nie tylko zaawansowanych układów, ale również stabilnych dostaw energii, sieci oraz wydajnych systemów chłodzenia.

Problemem dla Europy jest to, że zdecydowana większość prognozowanych inwestycji w centra danych ma ominąć kontynent. Oznacza to ryzyko, że europejskie firmy będą korzystać z rozwoju AI, ale znaczna część infrastruktury i związanych z nią inwestycji powstanie poza UE.

Czytaj więcej Materiał Partnera Własna infrastruktura AI to kwestia bezpieczeństwa gospodarczego Jeśli nie zdążymy z inwestycjami, staniemy się importerem mocy obliczeniowej, co pogorszy naszą konkurencyjność – mówi Michał Pieprzny, prezes zarz...

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.