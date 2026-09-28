Paweł Panczyj: Parki technologiczne mają doświadczenie biznesu. Są bardziej zwinne w dochodzeniu do celu niż poszczególne uczelnie czy firmy

Podstawowym sarunkiem sukcesu współpracy między firmami, samorządem, uczelniami i instytucjami otoczenia biznesu jest umiejętność rozpoznania swojej roli w tej współpracy. Dotyczy szczególnie przedstawicieli władz lokalnych, regionalnych czy państwowych - mówi Paweł Panczyj, członek zarządu ds. partnerstw i strategii ABSL.

