Kamila Kurzawa: W biznesie kluczowa jest gotowość na zmianę

Budowanie odporności na zmianę to największe wyzwanie. Jest to szerokie pojęcie, bo dotyczy zarówno otoczenia biznesowego, jak i wnętrza firmy. Zmieniająca się technologia i tempo tych zmian wymuszają na nas potrzebę reagowania dużo sprawniej i szybciej, przy zachowaniu tożsamości i rodzinności firmy. Rodzinność to fundament i filozofia tego, co robimy – mówi Kamila Kurzawa, dyrektor marketingu w firmie Kupiec.

