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Kraków w niedzielę sprawdzi siłę Tuska, Nawrocki ryzykuje słupkami

Dwa dni przed pierwszą turą wyborów w Krakowie premier Tusk przyjechał na wiec kandydatki KO i PSL Moniki Piątkowskiej. Tusk ryzykuje – ale ma ku temu powody. Ryzyko, inne i swoje podejmuje też prezydent Nawrocki. O co tu chodzi?

Publikacja: 25.09.2026 17:00

Michał Szułdrzyński, Michał Kolanko

O zwycięstwo w Krakowie biją się dwie osoby. Dla Łukasza Gibały, kandydującego po raz kolejny, to według Kolanki starcie o wszystko – porażka w obu turach oznaczałaby koniec jego krakowskiej kariery. W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Kolanko pytał go m.in. wprost, czy nie „kupił” referendum, skoro jego stowarzyszenie przekazało na kampanię referendalną prawie dwa miliony zł. Gibała odpowiada, że chciał wyrównać szanse w starciu z miejską machiną. Dla Moniki Piątkowskiej stawka jest mniejsza – w razie porażki pozostaje senatorką. Ale podbił stawkę premier, który przyjechał na wiec do Krakowa i skrytykował Gibałę. – Ta niedziela sprawdzi efekt Tuska – mówi Kolanko.

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