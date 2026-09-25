O zwycięstwo w Krakowie biją się dwie osoby. Dla Łukasza Gibały, kandydującego po raz kolejny, to według Kolanki starcie o wszystko – porażka w obu turach oznaczałaby koniec jego krakowskiej kariery. W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Kolanko pytał go m.in. wprost, czy nie „kupił” referendum, skoro jego stowarzyszenie przekazało na kampanię referendalną prawie dwa miliony zł. Gibała odpowiada, że chciał wyrównać szanse w starciu z miejską machiną. Dla Moniki Piątkowskiej stawka jest mniejsza – w razie porażki pozostaje senatorką. Ale podbił stawkę premier, który przyjechał na wiec do Krakowa i skrytykował Gibałę. – Ta niedziela sprawdzi efekt Tuska – mówi Kolanko.