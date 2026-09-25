We wtorek funkcjonariusze CBA zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego Piotra M. i Annę P., byłych członków zarządu spółki Solvere, która w 2017 r. na zlecenie Polskiej Fundacji Narodowej realizowała kampanię społeczną „Sprawiedliwe sądy”. Centralne Biuro Antykorupcyjne podało, że przeszukano miejsca zamieszkania zatrzymanych, gdzie „zabezpieczono obszerny materiał dowodowy”.

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Piotr M. (komentator Telewizji Republika) i Anna P. (dyrektor Biura Wydarzeń Prezydenta w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego) zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Zatrzymani nie przyznali się do winy. Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju (zatrzymano im paszporty) oraz dozoru policji, połączonego z zakazem kontaktowania się ze sobą oraz byłymi członkami PFN, Maciejem Ś. i Cezarym J.

Jarosław Kaczyński przesłuchany jako świadek w śledztwie dotyczącym kampanii „Sprawiedliwe sądy”

W piątek Onet podał, że w śledztwie dotyczącym kampanii „Sprawiedliwe sądy” przesłuchany został także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W tekście czytamy, że były premier składał zeznania w charakterze świadka. Cytowana przez portal rzeczniczka rzeszowskiej prokuratury regionalnej prok. Dorota Sokołowska-Mach poinformowała, że przesłuchanie odbyło się 29 maja. „Prezes PiS w trakcie przesłuchania przekonywał, że o niczym nie wiedział, nie słyszał, ogólnie rzecz biorąc, nie znał sprawy” – zacytował Onet anonimowego informatora.

Polska Fundacja Narodowa została założona w 2016 r. przez siedemnaście spółek Skarbu Państwa, miała promować polską gospodarkę i wizerunek Polski za granicą. W 2024 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. przez członków zarządu PFN, obowiązanych na podstawie przepisu ustawy oraz decyzji Rady Fundacji do zajmowania się jej sprawami majątkowymi, w związku ze sfinansowaniem kampanii medialnej „Sprawiedliwe sądy”. Według śledczych, fundacji wyrządzono szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w kwocie nie mniejszej niż 8 mln 428 tys. zł.

Śledztwo ws. nadużyć w PFN

W lipcu 2026 r. funkcjonariusze CBA zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Ś. i Cezarego J. Przedstawiono im zarzuty sfinansowania kampanii „Sprawiedliwe sądy” oraz nielegalnego finansowania partii politycznych (PiS i Solidarnej Polski). Zatrzymani nie przyznali się do winy. W połowie lipca CBA przeszukało też miejsca zamieszkania byłych współpracowników byłej premier Beaty Szydło, odpowiadających w przeszłości za kampanie wizerunkowe PiS.

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Według prokuratury, treść kampanii medialnej „Sprawiedliwe sądy” była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej. Kampanię krytykowała ówczesna opozycja (dzisiejsza władza), która zarzucała PFN finansowanie partyjnej propagandy z publicznych pieniędzy. W ramach akcji we wrześniu i październiku 2017 r. w całej Polsce pojawiły się billboardy m.in. z hasłem „Niech zostanie tak jak było...”. Było to nawiązanie do słów byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego, który na jednym z protestów w obronie niezawisłości sądów powiedział: „Trzeba zmienić wszystko, żeby wszystko pozostało po staremu”.

Według autorów, kampania miała przybliżyć cele i szczegóły reformy sądownictwa w Polsce. Posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli wniosek o zbadanie kampanii przez CBA, Nowoczesna zwróciła się do szefa PKW o kontrolę i sprawdzenie, czy nie doszło do złamania ustawy o partiach politycznych i finansowaniu partii politycznych przez PFN.