Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Donald Tusk przemawia w Sejmie 17 września. W tle w ławach poselskich – politycy PiS. Po 2022 r. to lewicowa i liberalna opozycja zarzucała rządowi Morawieckiego, że wzywając do gotowości wobec rosyjskiego zagrożenia, wzywa w istocie do skupienia się wokół władzy. Teraz role się odwróciły
Wypada stwierdzić, że 17 września premier Donald Tusk wygłosił w Sejmie dobre, ogólnie słuszne przemówienie. Po ostatnich incydentach rosyjskiego autorstwa przy naszej wschodniej granicy opisał nową strategię Kremla. Ona w dużej mierze ignoruje bilans starć na froncie, a koncentruje się na zniszczeniu ukraińskiej infrastruktury, w tym komunikacyjnych połączeń ze światem. Zima ma być dla tego państwa punktem krytycznym. Tusk w 20-minutowej mowie koncentrował się na faktach. Mówił na przykład o używaniu przez Rosjan trudnych do zwalczania dronów odrzutowych.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas