Wypada stwierdzić, że 17 września premier Donald Tusk wygłosił w Sejmie dobre, ogólnie słuszne przemówienie. Po ostatnich incydentach rosyjskiego autorstwa przy naszej wschodniej granicy opisał nową strategię Kremla. Ona w dużej mierze ignoruje bilans starć na froncie, a koncentruje się na zniszczeniu ukraińskiej infrastruktury, w tym komunikacyjnych połączeń ze światem. Zima ma być dla tego państwa punktem krytycznym. Tusk w 20-minutowej mowie koncentrował się na faktach. Mówił na przykład o używaniu przez Rosjan trudnych do zwalczania dronów odrzutowych.