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Edin Džeko – lider, kapitan, legenda Bośni i Hercegowiny w październiku pożegna się z reprezentacją
Można podziwiać jego statystyki meczów i goli (151 spotkań i 73 bramki w reprezentacji) oraz sukcesy – był przecież dwukrotnym mistrzem Anglii z Manchesterem City (2012, 2014), w Niemczech do mistrzostwa kraju z Wolfsburgiem (2009) dołożył tytuł króla strzelców, po który sięgnął też we Włoszech z AS Roma. Z Interem zagrał w finale Ligi Mistrzów (2023). A jeszcze na koniec, gdy nie czuł już wewnętrznego ognia w ukochanej Italii, odszedł do drugoligowego Schalke Gelsenkirchen, by znów czuć się kochanym i grać co mecz dla ponad 60 tys. kibiców.
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