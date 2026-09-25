Można podziwiać jego statystyki meczów i goli (151 spotkań i 73 bramki w reprezentacji) oraz sukcesy – był przecież dwukrotnym mistrzem Anglii z Manchesterem City (2012, 2014), w Niemczech do mistrzostwa kraju z Wolfsburgiem (2009) dołożył tytuł króla strzelców, po który sięgnął też we Włoszech z AS Roma. Z Interem zagrał w finale Ligi Mistrzów (2023). A jeszcze na koniec, gdy nie czuł już wewnętrznego ognia w ukochanej Italii, odszedł do drugoligowego Schalke Gelsenkirchen, by znów czuć się kochanym i grać co mecz dla ponad 60 tys. kibiców.