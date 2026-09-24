Chatbot odpowiadał na pytania. Agent AI może wysłać pismo, dokonać rezerwacji, zapłacić rachunek i uruchomić transakcję. Kolejna faza rywalizacji technologicznej będzie więc dotyczyła nie tylko modeli, lecz także infrastruktury, która pozwala maszynom korzystać z naszej tożsamości i działać w naszym imieniu. Stany Zjednoczone, Chiny i Unia Europejska zaczynają budować odmienne zasady tego, na jakich warunkach maszyna może działać za człowieka. Polska powinna zabiegać o rozwiązanie, w którym agent otrzymuje mandat ograniczony i odwoływalny, czyli upoważnienie o wyraźnych granicach, które można w każdej chwili cofnąć, a jego dostawca ma obowiązek lojalności wobec osoby, którą system reprezentuje.