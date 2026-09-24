Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Agenci AI powinni mieć ograniczony i odwoływalny mandat. Polska ma o co walczyć

Do tej pory cyfrowa tożsamość odpowiadała przede wszystkim na pytanie o to, kim jest użytkownik. Epoka agentów dodaje pytanie trudniejsze. Komu wolno działać w jego imieniu? Odpowiedź nie może należeć wyłącznie do producenta modelu. Powinna zostać zapisana w prawie, standardach technicznych i interfejsie, w którym człowiek udziela oraz cofa mandat.

Publikacja: 24.09.2026 19:08

Kolejna faza rywalizacji technologicznej będzie więc dotyczyła nie tylko modeli, lecz także infrastr

Kolejna faza rywalizacji technologicznej będzie więc dotyczyła nie tylko modeli, lecz także infrastruktury, która pozwala maszynom korzystać z naszej tożsamości i działać w naszym imieniu.

Foto: Adobe Stock

Błażej Sajduk

Chatbot odpowiadał na pytania. Agent AI może wysłać pismo, dokonać rezerwacji, zapłacić rachunek i uruchomić transakcję. Kolejna faza rywalizacji technologicznej będzie więc dotyczyła nie tylko modeli, lecz także infrastruktury, która pozwala maszynom korzystać z naszej tożsamości i działać w naszym imieniu. Stany Zjednoczone, Chiny i Unia Europejska zaczynają budować odmienne zasady tego, na jakich warunkach maszyna może działać za człowieka. Polska powinna zabiegać o rozwiązanie, w którym agent otrzymuje mandat ograniczony i odwoływalny, czyli upoważnienie o wyraźnych granicach, które można w każdej chwili cofnąć, a jego dostawca ma obowiązek lojalności wobec osoby, którą system reprezentuje.

Pozostało jeszcze 97% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama