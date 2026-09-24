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Michał Szułdrzyński: Baza USA w Polsce nie będzie ani Tuska, ani Nawrockiego. Zbudujemy ją wszyscy

Prezydent Karol Nawrocki dla nowej amerykańskiej bazy w Polsce proponuje nazwę Fort Trump. Polityczna rywalizacja o zasługi może zaszkodzić temu, co najważniejsze: trwałemu sojuszowi Polski z USA, niezależnemu od tego, kto rządzi w Warszawie i Waszyngtonie.

Publikacja: 24.09.2026 15:58

Karol Nawrocki i Donald Trump

Karol Nawrocki i Donald Trump

Foto: PAP/EPA

Michał Szułdrzyński

Choć już tysiąc razy w polskiej polityce padał postulat, aby fundamentalne kwestie bezpieczeństwa zostały wyłączone z bieżącego sporu, znów jesteśmy świadkami dość żenujących komentarzy dotyczących amerykańskiej bazy. Trudno nie odnieść wrażenia, że obóz prezydencki i prawicowa opozycja odczuły głęboką satysfakcję z powodu odwołania spotkania wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim sekretarzem wojny Petem Hegsethem.

To polscy podatnicy zapłacą za budowę bazy dla amerykańskiej armii. Nie PiS, nie KO ani nie prezydent Karol Nawrocki

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