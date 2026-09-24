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Karol Nawrocki i Donald Trump
Choć już tysiąc razy w polskiej polityce padał postulat, aby fundamentalne kwestie bezpieczeństwa zostały wyłączone z bieżącego sporu, znów jesteśmy świadkami dość żenujących komentarzy dotyczących amerykańskiej bazy. Trudno nie odnieść wrażenia, że obóz prezydencki i prawicowa opozycja odczuły głęboką satysfakcję z powodu odwołania spotkania wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim sekretarzem wojny Petem Hegsethem.
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