Michał Szułdrzyński: Baza USA w Polsce nie będzie ani Tuska, ani Nawrockiego. Zbudujemy ją wszyscy

Prezydent Karol Nawrocki dla nowej amerykańskiej bazy w Polsce proponuje nazwę Fort Trump. Polityczna rywalizacja o zasługi może zaszkodzić temu, co najważniejsze: trwałemu sojuszowi Polski z USA, niezależnemu od tego, kto rządzi w Warszawie i Waszyngtonie.



Karol Nawrocki i Donald Trump Foto: PAP/EPA

Choć już tysiąc razy w polskiej polityce padał postulat, aby fundamentalne kwestie bezpieczeństwa zostały wyłączone z bieżącego sporu, znów jesteśmy świadkami dość żenujących komentarzy dotyczących amerykańskiej bazy. Trudno nie odnieść wrażenia, że obóz prezydencki i prawicowa opozycja odczuły głęboką satysfakcję z powodu odwołania spotkania wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim sekretarzem wojny Petem Hegsethem. To polscy podatnicy zapłacą za budowę bazy dla amerykańskiej armii. Nie PiS, nie KO ani nie prezydent Karol Nawrocki Pozostało jeszcze 83% artykułu