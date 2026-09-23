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Michał Szudrzyński: Rosja testuje Zachód, a Polska wchodzi w kampanię – nadchodzi czas próby

Wojna w Ukrainie wchodzi w krytyczną fazę, a Rosja zwiększa presję militarną i hybrydową na Zachód. Mimo to klasa polityczna, zamiast szykować społeczeństwo na prowokacje, dezinformację i kryzysy, wciąż gra w polityczną polaryzację.

Publikacja: 23.09.2026 04:30

Na plaży w Rusinowie 14 września wojsko zlokalizowało i podjęło z morza drona, wstępne oględziny wsk

Na plaży w Rusinowie 14 września wojsko zlokalizowało i podjęło z morza drona, wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji

Foto: PAP/Adam Warżawa

Michał Szułdrzyński

Jeśli ktoś krzyczy o czymś, o czym należy szeptać, albo na odwrót, słuchacz ma prawo czuć całkowity rozdźwięk między przekazem a tym, w jaki sposób jest on podany. Tak samo, gdy ktoś kpiącym tonem zaczyna opowiadać o czymś, co jest niezwykle poważne – znów słuchacz może czuć się pogubiony. I właśnie tak może się czuć polskie społeczeństwo, słuchając wybranych przez siebie polityków.

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