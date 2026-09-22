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Bogusław Chrabota: Bojkot Donalda Trumpa. Łabędzi śpiew mediów

Amerykańskie stacje informacyjne wspierają prześladowany przez Donalda Trumpa CNN. Niestety ich demonstracja to pusty gest. Nie wpłynie na prezydenta, ani go nie zmieni.

Publikacja: 22.09.2026 07:35

Donald Trump mimo bojkotu amerykańskich mediów i tak będzie widoczny w przestrzeni publicznej

Donald Trump mimo bojkotu amerykańskich mediów i tak będzie widoczny w przestrzeni publicznej

Foto: REUTERS

Bogusław Chrabota

Jednodniowy bojkot prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa przez amerykańskie telewizje informacyjne, mimo że stanowi piękny dowód solidarności z CNN, jest, w moim przekonaniu, pustym gestem.

Donald Trump zniknie na jeden dzień z anten mediów w USA, ale w przestrzeni publicznej pozostanie

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