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Donald Trump mimo bojkotu amerykańskich mediów i tak będzie widoczny w przestrzeni publicznej
Jednodniowy bojkot prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa przez amerykańskie telewizje informacyjne, mimo że stanowi piękny dowód solidarności z CNN, jest, w moim przekonaniu, pustym gestem.
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