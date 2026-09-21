Żadna prowokacja, tajna operacja ani działania destabilizacyjne nie mogą skłonić Francji do ułatwienia Rosji osiągnięcia jej celów wojennych na Ukrainie - stwierdzili w opublikowanym w sobotę oświadczeniu liderzy Zgromadzenia Narodowego (ZN), Marine Le Pen i Jordan Bardella.

Antyrosyjskie wystąpienie Marine Le Pen i Jordana Bardelli było zaskoczeniem