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Michał Szułdrzyński: Donald Tusk nie pójdzie w ślady Emmanuela Macrona. Szkoda

Emmanuel Macron przekazał liderom francuskich partii informacje służb o zagrożeniach ze strony Rosji. Marine Le Pen i Jordan Bardella odpowiedzieli ostrym oświadczeniem wymierzonym w Kreml. Czy takie spotkanie z opozycją byłoby możliwe w Polsce?

Publikacja: 21.09.2026 17:13

Donald Tusk i Emmanuel Macron

Donald Tusk i Emmanuel Macron

Foto: PAP

Michał Szułdrzyński

Żadna prowokacja, tajna operacja ani działania destabilizacyjne nie mogą skłonić Francji do ułatwienia Rosji osiągnięcia jej celów wojennych na Ukrainie - stwierdzili w opublikowanym w sobotę oświadczeniu liderzy Zgromadzenia Narodowego (ZN), Marine Le Pen i Jordan Bardella.

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