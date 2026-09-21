W czasie piątkowego posiedzenia Sejmu na galerii sali plenarnej program na żywo transmitowała telewizja publiczna. Karolina Opolska rozpoczynała program z posłem Koalicji Obywatelskiej Adrianem Witczakiem.

Reklama Reklama

Rozmowę dziennikarki z posłem przerwał dziennikarz TV Republika Miłosz Kłeczek, namawiając widzów, żeby włączyli się w manifestację przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Doszło do sprzeczki, którą usiłował uciszyć prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Ostatecznie dziennikarza Republiki wyprowadziła z sali obrad Straż Marszałkowska.

Miłosz Kłeczek bez prawa wstępu do Sejmu

Poseł KO Adrian Witczak zwrócił się do administracji Sejmu o zakaz wstępu dla Kłeczka.

W poniedziałek szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec podjął decyzję i poinformował o niej posła Koalicji. „Po zapoznaniu się z Pana pismem podjąłem decyzję o wstrzymaniu panu Miłoszowi Kłeczce pozwolenia na wstęp na teren Kancelarii Sejmu” – napisał Siwiec (pisownia oryginalna – red.).