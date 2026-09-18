W czasie piątkowego posiedzenia Sejmu na galerii sali plenarnej program na żywo transmitowała telewizja publiczna. Karolina Opolska rozpoczynała program z posłem Koalicji Obywatelskiej Adrianem Witczakiem.

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Prowadząca program nie zdążyła zadać pierwszego pytania, gdy w kadrze pojawił się Miłosz Kłeczek z Telewizji Republika. Apelował do widzów TVP Info, by pojawili się w piątek na manifestacji przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego.

Między Kłeczkiem a uczestnikami programu doszło do sprzeczki, która była na tyle głośna, że zwrócili na to uwagę posłowie, którzy brali udział w posiedzeniu Sejmu. Do osób zgromadzonych na galerii zwrócił się wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

– Panie redaktorze, panie pośle. Bardzo prosimy, niezależnie, co się tam między państwem dzieje, o ściszenie głosów. Bardzo proszę wyciszyć rozmowy. Straż Marszałkowska interweniuje, na pewno będzie spokój – mówił polityk Konfederacji.

W tym czasie reporter Republiki był wyprowadzany przez Straż Marszałkowską.

Miłosz Kłeczek wcześniej pracował w Telewizji Polskiej, a po zmianie władz mediów publicznych w 2023 roku dołączył do Telewizji Republika.