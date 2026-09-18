Wspólne ustalenia Wirtualnej Polski i TVN24 wskazują, że we wrześniu 2025 r. Sławomir Jastrzębowski, prowadzący program w Telewizji Republika, znalazł się w utworzonej na WhatsAppie grupie „zondacrypto Public Relations”. Byli w niej także Przemysław Kral oraz Marcin Śmigielski z Publicon Sport.

Rozmowy dotyczyły przede wszystkim planowanego sponsoringu reprezentacji Polski przez Zondacrypto. Kral miał zabiegać o umowę wartą 10 mln zł rocznie i zaprosił uczestników do Bergamo, gdzie 30 września spotkał się z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą oraz sekretarzem generalnym Łukaszem Wachowskim.

Z opisywanej korespondencji wynika, że Kral przekazał bilety na mecz Atalanta – Club Brugge dla przedstawicieli PZPN, Śmigielskiego i Jastrzębowskiego. W tej samej grupie udostępnił też dokumenty dotyczące jego sporów z TVN, w tym prywatny akt oskarżenia. Jastrzębowski miał odpowiedzieć, że „na teraz wystarczy”.

Śmigielski potwierdził autorom publikacji przebieg spotkania w Bergamo, zaznaczając, że nie podjął działań dla Zondacrypto i nie otrzymał od niej wynagrodzenia.

Czytaj więcej

37 mln zł dla TV Republika? Instytut Monitorowania Mediów ujawnia, Tomasz Sakiewicz odpowiada
Media
TV Republika zarobiła miliony na reklamach Zondacrypto. Sakiewicz zaprzecza

Propozycja za 5 mln euro? To relacja przypisywana Kralowi

Kral miał twierdzić, że podczas wyjazdu do Bergamo usłyszał propozycję ulokowania około 5 mln euro budżetu reklamowego w mediach. W zamian miało dojść do „uciszenia” reportera TVN Michała Fui oraz ograniczenia negatywnych publikacji o Zondacrypto.

Sławomir Jastrzębowski nie odpowiedział na pytania WP i TVN24 dotyczące swojej roli w grupie, kosztów wyjazdu, otrzymanych dokumentów i domniemanej propozycji. Odpowiedzi nie udzieliły też Telewizja Republika i PZPN.

Czytaj więcej

Redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz
Społeczeństwo
Tomasz Sakiewicz chciał sprzedać Przemysławowi Kralowi część TV Republika

Przelewy dla agencji i wpisy Marcina Dobskiego

W publikacji pojawia się również nazwisko Marcina Dobskiego, współautora programu „Ściśle jawne” w Republice. Spółka Expofér Servis House, należąca do Krala, zawarła w lipcu 2025 r. umowę z agencją Fiverand Krzymowski S.K.A. na usługi PR i doradztwo medialne. Początkowe miesięczne wynagrodzenie wynosiło 10 tys. euro plus VAT.

Według opisanych przelewów od grudnia 2025 r. kwota wzrosła do 15 tys. euro. Źródła z otoczenia Krala twierdzą, że dodatkowe 5 tys. euro miało być przeznaczone „za Dobskiego”. Autorzy publikacji zaznaczają jednak, że nie ustalili, czy i w jakiej wysokości pieniądze trafiły do dziennikarza.

W tym czasie Dobski publikował w serwisie X wpisy wymierzone w Michała Fuję i Szymona Jadczaka, podważając wcześniejsze ustalenia dotyczące sprawy BitBay. Zamieszczał przy tym fotografie dokumentów z akt postępowania.

Czytaj więcej

Szef Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz
Polityka
Szczyt Republiki w USA i Zondacrypto. Przemysław Kral chciał dotrzeć do Karola Nawrockiego

W marcu 2026 r. – według korespondencji, do której dotarły WP i TVN24 – Dobski miał bezpośrednio pytać Krala o współpracę. 

„To jak z tą współpracą? Bo się znamy korespondencyjnie, że tak to nazwę” - pisał dziennikarz Republiki.  Zaproponował także „fundusz wsparcia dla utalentowanych dziennikarzy”, bo jak sam tłumaczył, „Jestem chyba czołowym dziennikarzem i nie płacą mi regularnie, przez co ledwo wiążę koniec z końcem. To najlepiej świadczy”.

Kral odpowiedział: „Znajdzie się”. Dziennikarz miał także kontaktować się z funkcjonariuszem ABW, którym interesował się szef Zondacrypto.

Czytaj więcej

Redaktor naczelny "Gazety Polskiej" i Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz na CPAC Polska 2025 w Cen
Polityka
„Pan X” z wystąpienia Tuska. Reporterzy ustalili, o kogo chodzi

Wpis o wyjeździe dziennikarzy okazał się nieprawdziwy

8 kwietnia Dobski opublikował wpis dotyczący pobytu dziennikarzy sportowych w Monako podczas prezentacji współpracy PKOl z Zondacrypto. Sugerował, że Zondacrypto opłaciło im hotel, posiłki i udział w meczu AS Monaco – Tottenham.

Jak ustaliły WP i TVN24, dziennikarze nie zostali poinformowani, że koszty pobytu pokrywa Zondacrypto, a przede wszystkim nie uczestniczyli w meczu wskazanym przez Dobskiego.