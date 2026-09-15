4 września 2026 roku Donald Tusk wystąpił w Sejmie przed głosowaniem nad kolejnym prezydenckim wetem dotyczącym ustawy o rynku kryptoaktywów. Premier odczytał fragment protokołu przesłuchania przekazanego mu przez prokuratora generalnego.

Reklama Reklama

Tusk nie podał nazwiska osoby, która przekazała informacje śledczym. Wiadomo jednak, że chodziło o Przemysława Krala, byłego szefa Zondacrypto, który współpracuje z prokuraturą i ma liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary.

W przytoczonych przez premiera zeznaniach Kral miał opisywać kontakty ze Zbigniewem Ziobrą oraz osobą pośredniczącą w tych relacjach. W tym wątku miała pojawić się również kwota 2 mln zł, z czego – według zeznań cytowanych przez Tuska – Kral przekazał 500 tys. zł.

Następnie premier odczytał fragment dotyczący już innej osoby. „Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie” – zeznał Kral, według cytowanego przez Tuska protokołu.

Kolejne zdanie dotyczyło płatności, które miały być związane z tą obietnicą: „Ta obietnica ułaskawienia to było za te wszystkie płatności, to jest CPAC, reklamy i kongres organizowany w Stanach Zjednoczonych”.

„Pan X” to Tomasz Sakiewicz

Reporterzy „Superwizjera” TVN24 i Wirtualnej Polski ustalili, że osobą określoną w wystąpieniu Tuska jako „pan X” jest Tomasz Sakiewicz, prezes, redaktor naczelny i współwłaściciel Telewizji Republika.

Wskazane przez premiera trzy rodzaje płatności prowadzą właśnie do Republiki.

Pierwszym był sponsoring CPAC Polska w Jasionce w maju 2025 roku. Drugim – reklamy Zondacrypto w Telewizji Republika. Trzecim – Polish-American Strategic Industries Summit w Waszyngtonie, zorganizowany przez stację we wrześniu 2025 roku i współfinansowany przez giełdę kryptowalut.

Według relacji osób z otoczenia Zondacrypto Kral miał mówić o Sakiewiczu jako osobie, która obiecywała mu ułaskawienie. To jednak relacje dotyczące słów Krala, a nie niezależne potwierdzenie, że taka obietnica rzeczywiście została złożona.

Karol Nawrocki jeszcze 4 września odniósł się do wystąpienia premiera. „Jeżeli Pan X albo nawet Pan Y - postacie znane - zaproponują Panu lub komuś z Pana otoczenia ułaskawienie, to proszę nie wierzyć i od razu zgłosić takich oszustów do prokuratury. To tak nie działa - przynajmniej u mnie” – napisał na platformie X.

Zondacrypto i Republika. Miliony złotych za reklamy

Współpraca Zondacrypto z Telewizją Republika zaczęła się na początku 2025 roku. Pierwsza faktura dla czeskiej spółki powiązanej z Kralem została wystawiona 3 marca.

Łącznie Republika wystawiła 16 faktur na kwotę 1,62 mln euro. Dwie ostatnie, ze stycznia 2026 roku, na około 90 tys. euro, nie zostały opłacone.

Według ustaleń opisanych w materiale 1,53 mln euro przekazane Republice w 2025 roku odpowiadało około 6,46 mln zł. Oznaczało to, że mniej więcej co dziewiąta złotówka przychodów stacji ze sprzedaży pochodziła wówczas od Zondacrypto.

Od września 2025 roku reklamy giełdy telewizyjnej emitowała już tylko Republika. Wcześniej Zondacrypto współpracowała również z innymi mediami.

CPAC i konferencja w Waszyngtonie

Kolejnym elementem współpracy był CPAC Polska. Wydarzenie odbyło się 27 maja 2025 roku w Jasionce, a jego organizatorem była Telewizja Republika.

Zondacrypto została głównym sponsorem konferencji. Faktura wystawiona przez Republikę miała opiewać na 550 tys. zł.

W ofercie sponsorskiej znalazła się m.in. możliwość publikacji „dedykowanych materiałów redakcyjnych” na portalu Telewizji Republika i Niezależna.pl, które miały być przedstawiane sponsorowi do akceptacji przed publikacją.

Na konferencji wystąpili m.in. Andrzej Duda, ówczesna sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA Kristi Noem oraz Karol Nawrocki, który był wówczas kandydatem na prezydenta.

Prokuratura Krajowa w sierpniu 2026 roku poinformowała, że bada m.in. wątki dotyczące finansowania CPAC, Telewizji Republika i jej prezesa przez Zondacrypto.

We wrześniu Republika zorganizowała natomiast w Waszyngtonie Polish-American Strategic Industries Summit. Konferencja odbywała się 2 i 3 września 2025 roku, podczas pierwszej prezydenckiej wizyty Nawrockiego u Donalda Trumpa. Zondacrypto współfinansowała wydarzenie, a wartość faktury wystawionej przez Telewizję Republika wyniosła około 615 tys. zł brutto.

Czytaj więcej Polityka Mechanizm Romana Giertycha. Jak przejmuje świadków i rozlicza polityków PiS – Dzisiaj nikt ci nie obieca tyle, ile Roman Giertych. Ale zmieni się władza i ktoś może tej obietnicy nie spełnić – tak prawnicy komentują to, że...

Kral chciał spotkać się z Nawrockim

Według relacji osób z otoczenia Krala szef Zondacrypto miał traktować konferencję w Waszyngtonie jako okazję do spotkania z Karolem Nawrockim. Miał nawet przygotować dla niego spersonalizowaną koszulkę Atalanty Bergamo, klubu sponsorowanego wówczas przez Zondacrypto. Do spotkania jednak nie doszło.

Według tych samych relacji Kral miał uważać, że ułaskawienie byłoby kluczowe dla jego przyszłości zawodowej. Chodziło o sprawę, w której był oskarżony o utrudnianie postępowania karnego dotyczącą próby przekupienia i zastraszenia dziennikarza Michała Fui.

Z ustaleń wynika, że koszulka ostatecznie trafiła do Artura Chodzińskiego. Policja miała ją znaleźć podczas przeszukania domu byłego agenta CBA.

Ani Chodziński, ani Sakiewicz nie odpowiedzieli na pytania dotyczące tych ustaleń.

Rozmowy o wejściu Zondacrypto do Telewizji Republika

Jesienią 2025 roku współpraca obu stron miała wyjść poza rynek reklamowy. Rozmawiano o możliwości objęcia przez spółkę Krala od 5 do 20 proc. udziałów w Telewizji Republika.

W październiku dyrektor generalny stacji Radosław Dobrzyński miał informować Krala, że prezes nie podjął jeszcze decyzji. Z korespondencji wynikało jednocześnie, że Zondacrypto zamówiła i opłaciła wycenę stacji.

25 listopada Sakiewicz przyjechał do Monako, gdzie spotkał się z Kralem. Trzy dni później Dobrzyński przesłał Kralowi list intencyjny. Dokument zakładał możliwość objęcia przez inwestora od 5 do 20 proc. kapitału Telewizji Republika.

Przy wycenie stacji na 80 mln zł maksymalny pakiet byłby wart około 16 mln zł.

Ostatecznie do transakcji nie doszło. Na liście intencyjnym znalazł się jednak podpis Tomasza Sakiewicza. Strony różnią się w ocenie tego, kto ostatecznie zablokował inwestycję.

Problemy finansowe Zondycrypto i Telewizji Republika

Na początku 2026 roku Zondacrypto zaczęła mieć problemy z regulowaniem zobowiązań. W marcu Kral miał poinformować Sakiewicza, że szanse na spłatę zaległości wobec Republiki są „bardzo małe”. „Walczę o życie” – napisał.

Telewizja Republika również mierzyła się w tym czasie z problemami finansowymi. Stacja miała zaległości wobec Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji związane z opłatą za koncesję naziemną. Ostatecznie uregulowała je w kwietniu 2026 roku.

Telewizja Republika zakończyła 2025 rok stratą 549,4 tys. zł przy kosztach sięgających 112,51 mln zł. Istotną część przychodów stanowiły wpłaty widzów.

Według materiału w 2025 roku Zondacrypto była jednym z nielicznych dużych komercyjnych klientów stacji.

Republika mówi o prowokacji rządu

Po ujawnieniu przez Tuska informacji o „panu X” Telewizja Republika zaczęła przedstawiać sprawę jako element działań wymierzonych w stację.

Sakiewicz nie odpowiedział na pytania dotyczące obietnicy ułaskawienia. Jarosław Olechowski określił pytania dziennikarzy jako „operację niszczenia Republiki” i „współpracę z aparatem represji autorytarnego państwa”.

Przemysław Kral od maja 2026 roku współpracuje z prokuraturą. Reprezentują go Roman Giertych i Jacek Dubois. Republika przedstawia go jako osobę pozostającą pod wpływem obecnej władzy.