Kto powinien zostać liderem PiS, gdyby Kaczyński zdecydował się przejść na polityczną emeryturę? - Instytut Badań Pollster zapytał o to wyborców PiS, wskazując na kilku popularnych polityków.

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Najwięcej głosów (31 proc.) zdobył kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. Drugie miejsce zajął szef klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak (57 l.), uzyskawszy 28 proc. wskazań. Na Beatę Szydło (63 l.) wskazuje 16 proc. ankietowanych, a na Tobiasza Bocheńskiego (39 l.) 12 proc.

Czarnek przed Błaszczakiem i Szydło

6 proc. wyborców widzi w fotelu prezesa Jacka Sasina (57 l.), a 5 proc. Zbigniewa Ziobrę (56 l.). 2 proc. ankietowanych nie wiedziało, jak odpowiedzieć na zadane pytanie.

Sondaż przeprowadzono w dniach 1–2 września na próbie 1008 dorosłych Polaków.