„The Pitt” to serial HBO opowiadający o pracy oddziału ratunkowego szpitala w Pittsburghu. Każdy z dwóch sezonów opowiadał o jednym dniu pracy oddziału, którym kieruje charyzmatyczny Michael „Robby” Robinavitch. Występujący w tej roli Noah Wyle otrzymał nagrodę Emmy dla najlepszego aktora pierwszoplanowego w serialu dramatycznym.

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Z kolei „Wdowia Zatoka” z Apple TV to serial opowiadający o burmistrzu z Nowej Anglii, który postanawia przekształcić miasteczko w atrakcję turystyczną, mimo ostrzeżeń mieszkańców, że jest ono przeklęte. Serial wygrał rywalizację o miano najlepszego serialu komediowego z ubiegłorocznym tryumfatorem, serialem HBO „Hacks”.

„Wdowia Zatoka” była największym wygranym tegorocznej edycji nagród Emmy – otrzymała ich w sumie 14.

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