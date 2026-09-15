Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 14 na 15 września:

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USA nakładają sankcje na drugi największy rosyjski bank

Ponowne nałożenie sankcji na Bank WTB (Wniesztorgbank) za wspieranie Iranu w omijaniu sankcji ogłosiła 14 września administracja Donalda Trumpa. Waszyngton ostrzegł wszystkie firmy prowadzące interesy z rosyjskim bankiem o ryzyku narażenia się na restrykcje. WTB zostaje objęty amerykańskimi sankcjami po raz drugi. Pierwszy raz na listę trafił dwa dni po rozpoczęciu przez Rosję 24 lutego 2022 roku pełnoskalowej inwazji zbrojnej na Ukrainę.

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W oświadczeniu Departamentu Stanu czytamy, że drugi największy bank w Rosji, jakim jest WTB, otworzył w Iranie swoje oddziały, budował relacje z objętymi sankcjami irańskimi instytucjami finansowymi i współpracował w transferze miliardów dolarów irańskich aktywów.

Jak podkreślił amerykański Departament Finansów, praktyczny skutek ponownych restrykcji jest taki, że podmioty prowadzące interesy z WTB są „narażone na jeszcze większe ryzyko sankcji niż wcześniej i powinny natychmiast przeciąć te związki”.

Alert RCB dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego nie dotarł do wszystkich odbiorców

W nocy, w związku z atakiem rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu myśliwców dyżurnych, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert RCB do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.

Już po odwołaniu alarmu RCB poinformowało, że w trakcie wysyłki pierwotnego alertu nadeszła informacja o ustaniu zagrożenia, co spowodowało przerwanie wysyłania ostrzeżeń. „W konsekwencji pierwotny Alert RCB mógł dotrzeć tylko do części osób znajdujących się na obszarze objętym ostrzeżeniem” – czytamy w komunikacie.

RCB rozpoczęło jednocześnie wysyłanie informacji o odwołaniu alertu, która dotarła zarówno do tych, którzy otrzymali wcześniejszą informację o zagrożeniu, jak i do tych, do których ona nie dotarła.

„Jest to konsekwencja zmiany sytuacji w czasie prowadzenia dystrybucji Alertu i konieczności przekazywania odbiorcom informacji odpowiadających aktualnemu stanowi zagrożenia” – tłumaczy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W nocy celem ataku rosyjskich dronów był m.in. Kijów. Władze ukraińskiej stolicy informują, że dron uderzył w stację benzynową w jednej z dzielnic.

Dron nad Litwą. Strąciły go myśliwce NATO

Litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że dron który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna, został zestrzelony przez myśliwce NATO.

„Bezzałogowiec prawdopodobnie przedostał się na Litwę od strony Białorusi” – podała agencja BNS. Początkowo po wykryciu drona przez radary ogłoszono alert o możliwym zagrożeniu powietrznym w rejonie Wilna, Trok oraz Kowna.

W związku z trwającą zbrojną agresją Rosji na Ukrainę władze Litwy w ostatnich miesiącach wielokrotnie wydawały ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu powietrznym. Zestrzelenie drona w litewskiej przestrzeni powietrznej było pierwszym tego rodzaju przypadkiem.

Zakłócenia pracy operatorów telefonii komórkowej w Portugalii po ataku hakerskim

Co najmniej czterech operatorów telefonii komórkowej w Portugalii doświadczyło 14 września zakłóceń pracy na skutek ataku hakerskiego, przekazała wieczorem telewizja SIC.

Władze spółki MEO, jednego z czołowych operatorów telefonii komórkowej, potwierdziły, że doszło „do zmasowanego ataku na infrastrukturę” tej firmy. W wieczornym komunikacie przekazanym mediom kierownictwo MEO sprecyzowało, że po ataku hakerskim udało jej się odeprzeć działania cyberprzestępców, a następnie przywrócić prawidłowe działanie sieci.

Poza MEO, jak przekazała SIC, zakłócenia w działaniu sieci potwierdzono w poniedziałek w przypadku trzech innych operatorów telefonii komórkowej.

„The Pitt” i „Wdowia Zatoka” tryumfatorami tegorocznych nagród Emmy

„The Pitt” został drugi rok z rzędu uznany za najlepszy serial dramatyczny, a serial „Wdowia Zatoka” uznano najlepszym serialem komediowym - to najważniejsze rozstrzygnięcia tegorocznych nagród Emmy.