Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 13 na 14 września:

Reklama Reklama

Lewica wygrywa wybory w Szwecji jednym mandatem. Nie wiadomo, kto będzie rządził

Ustępujący premier Szwecji Ulf Kristersson oświadczył, po opublikowaniu wstępnych sondażowych rezultatów niedzielnych wyborów, według których rządząca koalicja zdobyła 174 mandaty a centrowo-lewicowa opozycja 175, że kwestia składu przyszłego rządu „pozostaje otwarta”. Jednoizbowy szwedzki parlament (Riksdag) liczy 349 miejsc.

Według prognozy publicznej telewizji SVT, Partia Robotnicza-Socjaldemokraci, Partia Lewicy, Partia Centrum oraz Partia Ochrony Środowiska – Zieloni otrzymują 175 mandatów. Natomiast rządząca do tej pory centroprawicowa koalicja Umiarkowanej Partii Koalicyjnej premiera Ulfa Kristerssona, Chrześcijańscy Demokraci oraz Liberałowie, a także skrajnie prawicowi Szwedzcy Demokraci mogą liczyć na 174 mandaty.

Przewodnicząca socjaldemokratów Magdalena Andersson wyraziła już gotowość rozpoczęcia rozmów na temat utworzenia koalicji rządowej.

Sondaże z Francji: Marine Le Pen na czele, za jej plecami trwa walka o drugie miejsce

Z sondaży Ipsos-BVA dla „Le Monde” oraz ośrodka Toluna Harris Interactive wynika, że Marine Le Pen może być pewna miejsca w II turze w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji. W każdym ze scenariuszy zbadanych w tych sondażach Le Pen wygrywa I turę uzyskując od 33 do 36 proc. głosów.

Za plecami Le Pen trwa natomiast walka o drugie miejsce i o to, kto zmierzy się z liderką Zjednoczenia Narodowego w II turze. Lider skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon (Francja Niepokorna, LFI) wchodzi do II tury w tych scenariuszach, w których obóz centrowy reprezentuje dwóch kandydatów, byłych premierów sprawujących rządy w czasach prezydentury Macrona – lider partii Horizons Édouard Philippe oraz lider prezydenckiej partii Odrodzenie Gabriel Attal. Jeśli jedynym kandydatem obozu centrowego jest Philippe, to on ma większe szanse na II turę od Mélenchona.

Alexander Zverev wygrywa US Open

W finale wielkoszlemowego US Open Niemiec Alexander Zverev pokonał 6:3, 7:6 (7-2), 5:7, 6:2 Amerykanina Bena Sheltona.

W finale Zverev był tak skupiony, że nie zauważył, iż jest już po wszystkim. Po piłce meczowej chciał grać dalej i dopiero po reakcji trybun zorientował się, że został właśnie nowym mistrzem US Open. Specjalny hołd oddał swojej matce. To drugi w tym roku wielkoszlemowy triumf Zvereva po wygranym w czerwcu Roland Garros. Niemiec w tym roku był też w finale Wimbledonu i półfinale Australian Open.

Korea Północna demonstruje „niszczycielską siłę ognia”

Armia Korei Płn. przeprowadziła ćwiczenia artylerii i wojsk rakietowych, demonstrując „ogromną niszczycielską siłę” skoncentrowanego ognia – przekazały północnokoreańskie media. Manewry, będące odpowiedzią na trójstronne szkolenia wojskowe USA, Korei Południowej i Japonii, odbyły się w minioną sobotę.

Północnokoreańska agencja prasowa KCNA poinformowała, że szkolenie miało na celu podniesienie „poziomu specjalizacji, aby w sposób zorganizowany i strukturalny obalić siły zbrojne wroga”. Przetestowano między innymi najnowsze drony bojowe, wielkokalibrowe wyrzutnie rakietowe oraz taktyczne pociski balistyczne.

Manewrów nie obserwował przywódca kraju Kim Dzong Un.

Kolumbia rozpoczyna deportację przestępców

Władze Kolumbii rozpoczęły procedurę deportacji obcokrajowców należących do grup przestępczych. Siedemnastu z nich zostało ujętych w Medellin, na zachodzie kraju. Stacja Blu Radio, powołując się na burmistrza Medellin Federico Gutierreza, podała, że deportowane osoby to m.in. członkowie gangów handlujących bronią, narkotykami i wymuszającymi haracze. Kilku z nich było poszukiwanych przez Interpol oraz dopuściło się w przeszłości rozmaitych przestępstw. Gutierrez nie sprecyzował narodowości osób, które w najbliższych godzinach zostaną wydalone z Kolumbii.

Jednym z wyborczych haseł urzędującego od sierpnia prezydenta Kolumbii Abelardo de la Esprielli była walka ze zorganizowaną przestępczością i grupami paramilitarnymi. Niebawem po objęciu urzędu szefa państwa konserwatywny polityk ogłosił kontrole w całym kraju w celu ujęcia ukrywających się przestępców spoza Kolumbii.

W Portugalii ruszył pilotażowy program odstrzału dzików

W ramach pilotażowego programu odstrzału dzików, który ruszył w Portugalii, za odstrzał tych zwierząt, coraz powszechniejszych w miastach, na polach, a nawet na plażach, wypłacane będą nagrody pieniężne.

Jak przekazał cytowany przez lokalne media portugalski minister rolnictwa Jose Manuel Fernandes, pilotażowy projekt ruszył już na terenie 60 powiatów i adresowany jest do członków kół łowieckich. Zgodnie z projektem z budżetu resortu rolnictwa wypłacane będzie 50 euro za odstrzelenie samca dzika. Z kolei w przypadku lochy kwota nagrody sięga 70 euro.

Fernandes sprecyzował, że jego ministerstwo planuje w pierwszej fazie projektu ograniczyć co najmniej o 10 proc. rekordową dziś populację dzików w Portugalii. Obecnie szacowana jest ona na około 400 tys. osobników.