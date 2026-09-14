W sondażu Ipsos-BVA, przeprowadzonym między 3 a 9 września, uwzględniono sześć różnych scenariuszy dotyczących składu I tury wyborów prezydenckich. We wszystkich wygrywa liderka Zjednoczenia Narodowego, uzyskując od 33 do 35 proc. głosów. W sondażu Toluna Harris Interactive, który przeprowadzono 8-10 września, Le Pen uzyskuje od 33 do 36 proc. głosów.

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Sondaże: Jean-Luc Mélenchon z dużymi szansami na II turę wyborów prezydenckich

W sondażu dla „Le Monde” drugie miejsce w czterech z sześciu scenariuszy zajmuje lider skrajnie lewicowej Francji Niepokornej (LFI) Jean-Luc Mélenchon, który uzyskuje od 15,5 do 17 proc. głosów. Kandydat centroprawicy, lider partii Horizons, były premier Édouard Philippe ma szansę na wejście do II tury tylko w dwóch scenariuszach, w których jest jedynym kandydatem obozu centrowego, co oznaczałoby, że w wyborach nie wystartuje inny były premier, Gabriel Attal, lider partii Odrodzenie, która jest politycznym zapleczem obecnego prezydenta Francji, Emmanuela Macrona.

Attal nie ma szans na II turę w żadnym ze scenariuszy testowanych przez Ipsos-BVA. Zarówno Attal, jak i Philippe podkreślają, że blok centrowy powinien iść do wyborów prezydenckich zjednoczony, wystawiając jednego kandydata.

Sondaż dla „Le Monde” pokazuje, że w sytuacji, w której to Philippe jest jedynym kandydatem centrum, wygrywa on w I turze z Mélenchonem w stosunku 17,5 do 15,4 proc., gdy kandydatem w wyborach prezydenckich reprezentującym francuską socjaldemokrację jest Raphaël Glucksmann (uzyskuje on 12,5 proc.). Marine Le Pen ma w tym scenariuszu poparcie 33,5 proc. wyborców.

Z kolei gdy kandydatem socjaldemokracji jest Olivier Faure, lider Partii Socjalistycznej, Philippe uzyskuje 21 proc. głosów, Mélenchon – 16,5 proc., a Marine Le Pen – 34,5 proc. Faure ma szansę na zaledwie 5 proc. głosów wyborców.

W sondażu Toluna Harris Interactive Mélenchon wchodzi do II tury w trzech z pięciu scenariuszy, a w czwartym zajmuje drugie miejsce ex aequo z Philippem. Philippe wygrywa z kandydatem skrajnej lewicy tylko w jednym scenariuszu.

Mélenchon startował w wyborach prezydenckich trzy razy – w 2012, 2017 i 2022 roku Nigdy nie wszedł do II tury. Le Pen, która również trzykrotnie ubiegała się o prezydenturę (w tych samych latach co Mélenchon), weszła do II tury w 2017 i 2022 roku, za każdym razem przegrywając jednak z Macronem.

Sondaż dla „Le Monde”: Wyborcy pesymistycznie o przyszłości Francji, spodziewają się prawdziwej zmiany w wyborach

Według sondażu dla „Le Monde” 71 proc. Francuzów spodziewa się, że wybory prezydenckie przyniosą „prawdziwą społeczną i polityczną zmianę” (przed wyborami w 2022 roku takie oczekiwania wyrażało 51 proc. badanych). 26 proc. respondentów uważa, że we Francji potrzebna jest radykalna zmiana społeczna.

Jednocześnie sondaż wskazuje na pesymizm Francuzów co do tego, jak rozwijać się będzie sytuacja w kraju. 74 proc. badanych spodziewa się jej pogorszenia (przed wyborami w 2022 roku było to 45 proc.).