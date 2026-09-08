Cisza. Grobowa cisza. Na wiadomość o spektakularnym sukcesie AfD w Saksonii-Anhalt nie pojawiła się żadna reakcja na komunikatorze X ani od Marine Le Pen, ani od formalnego lidera ugrupowania, Jordana Bardelli. Oboje unikali też jakichkolwiek deklaracji w tej sprawie dla mediów.

Zjednoczenie Narodowe gra o inną stawkę niż skrajna prawica w Niemczech. O ile ta ostatnia jest wciąż bardzo daleko od przejęcia władzy w Berlinie, Le Pen ma bardzo duże szanse na zdobycie Pałacu Elizejskiego za siedem miesięcy. I nie chce w tym decydującym momencie odstraszyć Francuzów.