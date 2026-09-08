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Marine Le Pen boi się AfD. Zjednoczenie Narodowe gra o inną stawkę

Inaczej niż niemiecka skrajna prawica, Zjednoczenie Narodowe ma realne szanse na przejęcie władzy w kraju i musi dbać o umiarkowanych wyborców.

Publikacja: 08.09.2026 14:20

Liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen podczas debaty kandydatów przed wyborami prezydenckimi

Liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen podczas debaty kandydatów przed wyborami prezydenckimi, 27 sierpnia 2026 r.

Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq

Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego sukces niemieckiej partii AfD jest strategicznym zagrożeniem dla Marine Le Pen.
  • Czym różnią się programy Zjednoczenia Narodowego i AfD w kluczowych kwestiach, jak UE i migracja.
  • Jak zmienia się podejście europejskich partii do tzw. kordonu sanitarnego wobec skrajnej prawicy.
  • Jakie są konsekwencje odmiennych strategii wobec radykalnych partii we Francji i Hiszpanii.
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Cisza. Grobowa cisza. Na wiadomość o spektakularnym sukcesie AfD w Saksonii-Anhalt nie pojawiła się żadna reakcja na komunikatorze X ani od Marine Le Pen, ani od formalnego lidera ugrupowania, Jordana Bardelli. Oboje unikali też jakichkolwiek deklaracji w tej sprawie dla mediów.

Zjednoczenie Narodowe gra o inną stawkę niż skrajna prawica w Niemczech. O ile ta ostatnia jest wciąż bardzo daleko od przejęcia władzy w Berlinie, Le Pen ma bardzo duże szanse na zdobycie Pałacu Elizejskiego za siedem miesięcy. I nie chce w tym decydującym momencie odstraszyć Francuzów. 

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