Państwowe media Korei Północnej podały, że most będzie wykorzystywany do przewozu ludzi, rozwoju turystyki i handlu. Ukraińska organizacja OSINT Truth Hounds ocenia jednak, że jednym z jego głównych zadań może być stworzenie wojskowego korytarza logistycznego wspierającego Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie.

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Jak informuje BBC, stosunki Moskwy i Pjongjangu wyraźnie się zacieśniły od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Władimir Putin i Kim Dzong Un zobowiązali się wcześniej do wzajemnej pomocy w przypadku agresji przeciwko któremukolwiek z państw.

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Premier Rosji Michaił Miszustin nazwał przeprawę „nowym symbolem przyjaźni”, a premier Korei Północnej Pak Thae Song mówił o „historycznym wydarzeniu”.

Według rosyjskiej państwowej agencji TASS przez most będzie mogło codziennie przejeżdżać do 300 pojazdów i 2300 osób.

Nowy most połączy rosyjski Chasan z północnokoreańskim Rasonem

Zdjęcia satelitarne analizowane przez BBC już w maju pokazywały około kilometrową przeprawę, nowe drogi dojazdowe, przejście graniczne oraz obiekty techniczne i parkingi.

Rosję i Koreę Północną łączą już połączenia kolejowe i lotnicze. Do tej pory nie było jednak stałego połączenia drogowego. W szczególnych przypadkach samochody mogły przejeżdżać przez most kolejowy, na którym układano drewniane deski.

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Rosyjski rząd zapowiedział, że początkowo nowa przeprawa będzie wykorzystywana do transportu ładunków. Ruch pasażerski ma zostać uruchomiony jeszcze w tym roku – podała agencja Reutera.

Miszustin ocenił, że most powinien dać silny impuls do dalszego rozwoju współpracy handlowej, gospodarczej, naukowej, technologicznej i kulturalnej między oboma państwami. Podczas ceremonii otwarcia stwierdził również, że stosunki Moskwy i Pjongjangu są obecnie na bezprecedensowo wysokim poziomie.

Jednym z najważniejszych skutków otwarcia przeprawy może być jednak zwiększenie transportu północnokoreańskiej broni do Rosji.

Według szacunków południowokoreańskich służb Korea Północna przekazała już Rosji rakiety, pociski i amunicję artyleryjską o wartości od 7 do 14 mld dolarów. Do transportu wykorzystywano dotąd przede wszystkim statki. Szacuje się również, że około 11 tys. północnokoreańskich żołnierzy bierze udział w walkach po stronie Rosji.

Most może ułatwić transport północnokoreańskiej broni i żołnierzy do Rosji

Truth Hounds zwraca uwagę, że po podpisaniu w 2024 r. rosyjsko-północnokoreańskiego traktatu o strategicznym partnerstwie przeprawa może służyć do przewozu bezpośrednio do Rosji północnokoreańskich żołnierzy, pracowników budowlanych oraz wysokich rangą wojskowych.

W przeciwnym kierunku mogłyby natomiast płynąć rosyjskie technologie i surowce.

Budowa rozpoczęła się w 2025 r. Decyzję o powstaniu przeprawy podjęto podczas wizyty Władimira Putina w Korei Północnej rok wcześniej. Była to pierwsza podróż rosyjskiego przywódcy do tego kraju od 24 lat. Wówczas podpisano również traktat o partnerstwie strategicznym. Budowa mostu, po opóźnieniach, trwała 495 dni.

Od 2024 r. Korea Północna ponownie przyjmuje rosyjskich turystów. Odwiedzają oni m.in. Pjongjang oraz nadmorski kompleks wypoczynkowy Wonsan-Kalma, podczas gdy turyści z większości pozostałych państw nadal nie mogą swobodnie podróżować do kraju.

Nowa droga ma także ułatwić transport północnokoreańskich pracowników do Rosji. Według szacunków Korei Południowej około 10 tys. obywateli KRLD pracuje na rosyjskich budowach i przy wyrębie lasów. Choć sankcje ONZ zakazują państwom zatrudniania pracowników z Korei Północnej, wielu z nich wjeżdża do Rosji na podstawie wiz studenckich.

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Victor Cha z waszyngtońskiego think tanku Center for Strategic and International Studies zwrócił uwagę, że tempo budowy przeprawy pokazuje skalę rozwoju wymiany między Rosją a Koreą Północną.

Jego zdaniem wzrost współpracy wynika przede wszystkim z dostarczania przez Pjongjang żołnierzy, broni, amunicji i pracowników na potrzeby prowadzonej przez Władimira Putina wojny przeciwko Ukrainie. Przed rosyjską inwazją połączenia Korei Północnej z Rosją należały natomiast do najmniej intensywnych relacji tego kraju z jego sąsiadami.