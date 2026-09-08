Rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA Nowosti poinformowała, powołując się na doradcę przywódcy Rosji, że Władimir Putin i Donald Trump rozmawiali przez telefon.

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– Rozmowa telefoniczna trwała dokładnie godzinę, była i bardzo szczera – powiedział Jurij Uszakow.

Według Uszakowa Trump zaproponował przywrócenie za jego kadencji normalnych relacji między Rosją a USA, a Putin poparł ten pomysł.

Przywódcy wymienili też spostrzeżenia na temat wizyty przedstawicieli Białego Domu Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie i Kijowie. Uszakow zapewnił dziennikarzy, że przywódcy pozytywnie ocenili rezultaty wizyty.

To piąta rozmowa Putina i Trumpa w tym roku.

Donald Trump ma też rozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim

Według poniedziałkowych doniesień Kyiv Independent, Trump 8 września miał rozmawiać najpierw z Putinem, a później z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Przedstawiciele Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, rozmawiali 6 września w Kijowie z prezydentem Zełenskim. Dzień wcześniej byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Putinem. Po obu rozmowach żadna ze stron nie ogłosiła przełomowych deklaracji.

Była to pierwsza wizyta w Kijowie amerykańskich negocjatorów, którzy od 2025 r. są zaangażowani w rozmowy o pokoju między Rosją a Ukrainą. Witkoff i Kushner byli wcześniej kilka razy w Moskwie, spotykając się m.in. z Putinem.

Zełenski ocenił rozmowy jako „bardzo merytoryczne”. Jak przekazał dziennikarzom, dotyczyły one m.in. gwarancji bezpieczeństwa i gwarancji gospodarczych dla Ukrainy, dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej oraz pakietu wsparcia na zimę.

Zarówno ukraiński prezydent, jak i obaj wysłannicy Trumpa wyrazili nadzieję na rychłe wznowienie trójstronnych rozmów z udziałem Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych.