EBC dokona wyboru spośród dziesięciu propozycji opartych na dwóch motywach przewodnich – „Kultura europejska i nauka” oraz „Rzeki i ptaki”. Każdy projekt przedstawia całą serię banknotów – od 5 do 200 euro. W pierwszej grupie przedstawiono wybitne postacie europejskiej kultury i nauki. Oprócz polskiej noblistki pojawili się m.in. Ludwig van Beethoven, Leonardo da Vinci, Miguel de Cervantes, Maria Callas i Bertha von Suttner – informuje „Fakt”. Projekty z drugiej grupy tematycznej skupiają się na europejskiej przyrodzie, pokazując rzeki, ptaki i charakterystyczne krajobrazy.

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Europejczycy wybierają nowe banknoty euro

Finałowe propozycje wybrano spośród ponad 1200 zgłoszeń nadesłanych w ogólnoeuropejskim konkursie. Dziesięć finałowych propozycji wytypowało niezależne jury złożone z ekspertów z różnych dziedzin.

Obecnie trwa etap internetowych konsultacji. Każdy mieszkaniec Europy może zagłosować na wybrany projekt. Ankieta jest dostępna na stronie EBC. Zbieranie głosów zakończy się 21 września. Równocześnie zostanie przeprowadzona ankieta na reprezentatywnej grupie mieszkańców strefy euro. Decyzję w sprawie ostatecznego wyglądu banknotów podejmie Rada Prezesów EBC pod koniec roku.

Kiedy nowe euro trafi do obiegu?

Zwycięskie projekty będą jeszcze dopracowywane i poddawane testom, dlatego nowe banknoty pojawią się w obiegu dopiero w kolejnych latach. Mają być lepiej zabezpieczone przed fałszerstwami, trwalsze i łatwiejsze do rozpoznania przez osoby z dysfunkcją wzroku.

Będzie to pierwsza całkowita zmiana wyglądu banknotów od wprowadzenia euro do obiegu w 2002 r. Obecne pieniądze zachowają wartość i przez pewien czas będą funkcjonować równolegle z nową serią. Mają być jednak stopniowo wycofywane z użycia.