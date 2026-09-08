Już jeden drink dziennie może zwiększyć ryzyko śmierci z powodu wielu nowotworów, twierdzą naukowcy
Naukowcy przeanalizowali dane z ponad trzech dekad (1990–2023) zebrane w Stanach Zjednoczonych w ramach badania Global Burden of Disease (GBD). Jest to zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie naukowe mające na celu ocenę stanu zdrowia, śmiertelności i niepełnosprawności w odniesieniu do setek czynników ryzyka, chorób i schorzeń w ponad 200 krajach i regionach.
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Badanie wykazało, że zwiększone ryzyko zgonu z powodu nowotworów związanych z alkoholem dotyczy raków:
Okazało się, że wśród dorosłych w wieku od 20 do 54 lat rak jelita grubego był główną przyczyną zgonów z powodu nowotworów spowodowanych alkoholem u mężczyzn i drugą pod względem liczby u kobiet, przewyższając raka wątroby w obu grupach. U kobiet na pierwszym miejscu znalazł się rak piersi.
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Analiza danych ujawniła, że w latach 1990–2023 całkowita liczba zgonów z powodu nowotworów związanych z alkoholem w USA podwoiła się. W pierwszym roku badania umarło 11 361 osób, a już w ostatnim – 23 126.
W ciągu 33 lat najbardziej wzrosła śmiertelność z powodu nowotworów związanych z alkoholem wśród starszych mężczyzn (w wieku 55 lat i więcej) – o prawie 24 proc. W tej grupie najsilniejszy związek wykazano w przypadku raka wątroby, a następnie przełyku i jelita grubego. W przypadku kobiet w wieku 55 lat i starszych główną przyczyną zgonów był rak piersi, a następnie wątroby i jelita grubego.
– Chociaż prawdą jest, że ogólna śmiertelność z powodu nowotworów spadła, odkryliśmy, że w ciągu ostatnich 33 lat odsetek zgonów z powodu nowotworów, które proporcjonalnie można przypisać spożywaniu alkoholu, wzrósł o ponad 58 proc. wśród osób w wieku 20 lat i starszych – powiedział Chinmay Jani, jeden z autorów badania cytowany przez CNN.
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Naukowcy podkreślają, że aby zwiększyć wspomniane ryzyko, wystarczy niewielka ilość alkoholu – jeden drink dziennie wypijany każdego dnia.
– Chociaż nasze badanie nie dostarcza danych wskazujących, że należy całkowicie zaprzestać spożywania alkoholu, chcemy przekazać, że ograniczenie spożycia do najniższego możliwego poziomu będzie najlepsze dla zdrowia – przyznał Chinmay Jani.
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