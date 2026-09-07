Przedstawiciel resortu finansów, Jarosław Neneman: Czasy, w jakich żyjemy, nie sprzyjają stabilizacji systemu podatkowego
Dlaczego?
Nie przesadzajmy z tą mitręgą księgowych. Dziś takie rachunki robi się automatycznie przy użyciu narzędzi informatycznych, w tym programów kadrowo-księgowych. Zresztą w wielu krajach Europy podatek od dochodów osobistych ma nawet więcej progów. Myślę też, że system progresywny, zakładający wyższe opodatkowanie wraz z rosnącymi dochodami, jest akceptowalny społecznie. A czy progów jest dwa, trzy czy pięć – to przy dzisiejszej automatyzacji księgowości nie ma wielkiego znaczenia. Wprowadzamy stawkę 24 proc., bo uznaliśmy, że przeskok ze stawki 12 proc. na 32 proc. jest zbyt drastyczny.
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Owszem, można by taki mechanizm wprowadzić i waloryzować progi na przykład o stopę inflacji, choć de facto byłaby to pewna komplikacja. Obawiam się jednak, że w dzisiejszych realiach, gdyby wprowadzić taki mechanizm waloryzacji, trudno by było zbilansować ubytki w dochodach sektora finansów publicznych, w sytuacji gdy prezydent wetuje wszystkie rozsądne reformy zmierzające do wzrostu dochodów. Dlatego obecnie nie ma wielkich szans na wprowadzenie waloryzacji progów.
Gdy ją wprowadzano, miała sens, bo po pierwsze, rekompensowała likwidację zwolnienia z VAT usług na dostawę internetu, a po drugie, internet dopiero się upowszechniał. Dziś już korzystanie z internetu takiego wspomagania nie wymaga. Proszę jednak zauważyć, że wydłużamy czas działania ulgi na robotyzację oraz zwiększamy odliczenie z tytułu ulgi dla honorowych dawców krwi. Jeśli system podatkowy ma wspomagać jakieś cele społeczne i gospodarcze, to takie, które rzeczywiście na to wsparcie aktualnie zasługują.
Trzeba zauważyć, że w minionych latach z powodu zamrożenia parametrów skali PIT wpływy tych organizacji rosły i nie było dyskusji o tym, że dzieje się coś niewłaściwego. W ocenie skutków regulacji do ustawy szacujemy, że dochody z półtoraprocentowego odpisu mogą zmniejszyć się maksymalnie o ok. 89 mln zł.
Rzeczywiście w tym przypadku część przedsiębiorców może mieć pokusę, by podejmować działania, powiedzmy, nieakceptowalne społecznie. Jednak stawka 22 proc. nie jest wiele wyższa od dotychczasowej, 19 proc. którą płacili duzi podatnicy CIT.
Z ust mi pan to wyjął. Pole do optymalizacji w CIT dokonywanych na pograniczu prawa nie będzie zbyt duże. Pozwolę sobie na jeszcze jedno spostrzeżenie. W czasach naszych poprzedników w myśleniu o finansach i budżecie dominowało dość beztroskie podejście w stylu „pieniądze się znajdą” – obniżano podatki i nie podejmowano działań zmierzających do pokrycia ubytków w dochodach. Nasza propozycja zmian w podatkach jest odpowiedzialna – pokazuje, jak sfinansujemy ubytek dochodów w PIT.
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Pro
Ustalenie przed kilku laty pułapu ryczałtu na poziomie 2 mln euro było przesadnie hojnym krokiem. Wracamy do pewnej przyzwoitości. Zauważyliśmy niepokojące zjawisko: płace dynamicznie rosną, przybywa też osób o bardzo wysokich dochodach, przekraczających milion złotych rocznie. Tylko że równocześnie spadają wpływy z daniny solidarnościowej. Przyczyna jest prosta: wiele osób o wysokich dochodach znalazło w ryczałcie sprytny sposób na uniknięcie zarówno tej daniny, jak też wyższych obciążeń, jakie by miały przy opodatkowaniu według skali. Nie powinno być tak, że osoby wykonujące podobną pracę są tak skrajnie różnie opodatkowane, a tak niestety jest.
Tu wielkich zmian nie przewidujemy. Uporządkujemy nieco stawki VAT na niektóre napoje, by wyeliminować dzisiejsze absurdy. Na przykład piwo bezalkoholowe jest obciążone podstawową stawką 23 proc., ale takie samo piwo z sokiem korzysta ze stawki 5 proc. Wyrównamy stawkę do 23 proc. i będziemy kontynuować te działania. Zlikwidujemy preferencyjną stawkę na napoje bezalkoholowe, które są sprzedawane pod nazwami i w opakowaniach podobnych do napojów alkoholowych. Podobnie zrobimy z napojami energetycznymi z sokiem. Szykujemy też zmianę opodatkowania akcyzą alkoholi. Wprawdzie prezydent zawetował podwyżkę stawek na te napoje, ale w nowej propozycji zawarte zostały regulacje przekazujące wprost nadwyżkę dochodów z akcyzy na NFZ, co wychodzi naprzeciw argumentacji pana prezydenta odnośnie zwiększenia finansowania NFZ. Wkrótce rząd przyjmie projekt ustawy w tej sprawie.
Pracujemy nad mapą na kolejne lata, w której stawki będą powiązane z parametrami makroekonomicznymi – np. inflacją, tak, by ta mapa nie wymagała korekt w trakcie jej obowiązywania. Zgadzam się, że podwyżki dokonane przed dwoma laty były znaczące, ale jakoś rynek się nie załamał, a przychody z akcyzy od papierosów rosną.
Żeby rzetelnie oceniać sytuację na tym rynku, trzeba jeszcze zauważyć, że w ogóle konsumpcja papierosów spadła. Taki zresztą był nasz cel – ograniczenie spożycia trujących produktów. Wpływy z akcyzy jednak wzrosły, choć rzeczywiście nie w takim stopniu, jak zakładaliśmy. Jednak te podwyżki były uzasadnione. Od czasu opracowania mapy akcyzowej płace wzrosły więcej, niż się wtedy spodziewano, a więc ekonomiczna dostępność papierosów też wzrosła.
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Polityka gospodarcza, w tym podatkowa, to domena rządu. Nie wyobrażam sobie, by elementy tej polityki konsultować z prezydentem na etapie projektowania ustaw. Sam pan widzi, ile niuansów jest w naszej polityce podatkowej, choćby w samej akcyzie.
Jeśli prezydent wetuje podwyżki akcyzy na alkohol i papierosy, to rzeczywiście działa w interesie pewnej grupy społecznej, jaką są producenci i sprzedawcy tych używek.
Rzeczywiście różne resorty i posłowie w Sejmie mają pomysły na tworzenie nowych funduszy i nowych opłat. Ostatnio rękami posłów złożono projekt nowej opłaty „turystyczno-rekompensacyjnej”. My w Ministerstwie Finansów uważamy, że najlepiej, by nie mnożyć budżetowych bytów i opłat. Zresztą rozumiemy, że i dla biznesu nowe opłaty byłyby uciążliwe, nie tylko z powodu samego finansowego obciążenia. Po prostu każda nowa opłata to także obciążenia administracyjne. Już lepiej podnieść o ten ułamek proc. akcyzę, niż tworzyć osobną opłatę. Na pewno prościej by było, gdyby politykę podatkową kreował wyłącznie minister finansów.
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Planujemy kilka rewolucji, ale będziemy też kontynuowali te drobniejsze, ale istotne zmiany dla podatników. Przygotowujemy zmianę zapewniającą możliwość zawierania ugód między podatnikiem a organem skarbowym w sprawie wymiaru i poboru zobowiązań podatkowych. Jeszcze rok czy dwa lata temu byliśmy temu przeciwni, ale jednak duch deregulacji zwyciężył i pod pewnymi warunkami takie ugody będą możliwe. Będą też systemowe zmiany w procedurze czynności sprawdzających. Właściwie napiszemy je od nowa. Przepisy te mają bowiem prawie 30 lat i nie przystają do obecnej rzeczywistości. Planujemy też reformę systemu interpretacji indywidualnych. Szykujemy też przepisy o elektronicznych kasach rejestrujących (darmowej kasy dla podatnika) oraz o e-VAT, tj. wstępnie przygotowywanych przez KAS deklaracjach VAT (JPK-VAT z deklaracją). Pracujemy też nad projektem zakładającym zniesienie solidarnej odpowiedzialności w podatku od nieruchomości.
Analizujemy opinie, które otrzymaliśmy w tej sprawie i na pewno wyjdziemy ze zmodyfikowanym projektem. To jest zupełnie nowa instytucja w prawie podatkowym, dlatego na początku warto do niej podejść ostrożnie i obserwować, jakie te przepisy sprawdzą się w praktyce ze strony zarówno podatników, jak i organów podatkowych. Jeśli będzie potrzeba, skorygujemy je.
Rozumiem potrzebę takiej stabilności. Wiele osób, zwłaszcza przedsiębiorców, może czuć rozczarowanie rewolucjami w rodzaju nieszczęsnego Polskiego Ładu. Proszę jednak zauważyć, że od tamtego czasu właściwie większych zmian w systemie podatkowym nie było. Wciąż trwają próby obchodzenia przepisów przez nieuczciwych podatników. Nierzadko schematy przez nich opracowywane znajdują poparcie w wyrokach sądowych. To wymaga działań uszczelniających, więc co jakiś czas pojawiają się nowe przepisy zapobiegające nadużyciom. Trudno tego uniknąć. Poza tym, stabilności podatków nie sprzyja otoczenie gospodarcze i polityczne. Wojny i związane z nimi turbulencje na rynkach wymagają nadzwyczajnych działań także w systemie podatkowym. Takich jak opodatkowanie nadzwyczajnych zysków wynikających z tej sytuacji, a czasem dyktowanych po prostu koniecznością zebrania środków na bezpieczeństwo kraju.
Czasy, w jakich żyjemy, nie sprzyjają stabilizacji systemu podatkowego. Niestety.
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