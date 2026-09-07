Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 6 na 7 września:

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AfD nie będzie mieć większości po wyborach w Saksonii-Anhalt

Alternatywa dla Niemiec uzyskała najlepszy wynik w historii startów w wyborach lokalnych w Niemczech zdobywając w Saksonii-Anhalt 43,8 proc. głosów (dotychczas najlepszym wynikiem AfD w takich wyborach było 32,8 proc. uzyskane w wyborach w Turyngii w 2024 roku). Mimo to partii nie udało się uzyskać większości w Landtagu, ponieważ próg wyborczy przekroczył Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW). W efekcie do zdobycia większości AfD zabrakło trzech mandatów – wynika ze wstępnych wyników wyborów.

Czytaj więcej Polityka AfD wygrywa wybory w Saksonii-Anhalt, ale nie ma większości 43,8 proc. poparcia zdobyła AfD w wyborach do Landtagu w Saksonii-Anhalt - wynika z wstępnych wyników wyborczych podanych nad ranem przez Urząd Sta...

Dysponująca 39 mandatami w 83-osobowym parlamencie Saksonii-Anhalt AfD nie może liczyć na koalicję z żadną z partii, które weszły do Landtagu. Współpracy z AfD przy realizacji poszczególnych punktów programu wyborczego Alternatywy dla Niemiec nie wyklucza jedynie BSW, ale i ta partia deklaruje, że nie wejdzie do rządu z AfD.

Bolesną porażkę wyborczą zanotowała współrządząca Niemcami chadecja – CDU uzyskała najgorszy wynik w historii startów w wyborach w Saksonii-Anhalt, zdobywając 17,2 proc. głosów, o 19,9 punktu proc. mniej niż w wyborach z 2021 roku.

Wyłoniony w wyborach z 6 września Landtag Saksonii-Anhalt musi się zebrać najpóźniej 6 października.

Korea Północna ma drugi niszczyciel zdolny przenosić broń atomową

Północnokoreańskie media państwowe poinformowały o wcieleniu do służby nowego niszczyciela rakietowego zdolnego do przenoszenia broni nuklearnej. Przywódca Kim Dzong Un nazwał okręt „Kang Kon” częścią „systemu reagowania nuklearnego” i zapowiedział dalszą modernizację marynarki wojennej Korei Północnej.

Oficjalna północnokoreańska agencja prasowa KCNA podała, że niszczyciel ma pełnić misję odstraszania na Morzu Japońskim. W relacji z niedzielnego wydarzenia KCNA zaznaczyła, że zadaniem jednostki w razie wybuchu konfliktu będzie zadawanie wrogom „dziesiątkującego uderzenia odwetowego”.

W przemówieniu Kim oświadczył, że urzeczywistnienie „nuklearyzacji marynarki wojennej” umożliwi i zróżnicuje użycie sił odstraszania.- Jeśli wrogowie spróbują użyć przeciwko nam siły zbrojnej, wydam wam rozkaz użycia absolutnej siły, która będzie dla wroga najbardziej zabójcza -cytowała słowa przywódcy Korei Północnej agencja KCNA.

Mający 5 tys. ton wyporności „Kang Kon” to siostrzany okręt niszczyciela „Choe Hyon”, wcielonego do służby trzy miesiące wcześniej. Proces budowy „Kang Kon” napotkał trudności – w maju ubiegłego roku okręt wywrócił się podczas próby wodowania, lecz został naprawiony. W lipcu wystrzelono z jego pokładu strategiczne pociski manewrujące.

Donald Trump chce zmienić nazwę stanu Nowy Meksyk

Prezydent Donald Trump zamieścił na swoim profilu w serwisie Truth Social mapę Nowego Meksyku z przekreśloną nazwą stanu. W swym wpisie zasugerował zmianę nazwy stanu na „Nowa Ameryka”.

„Wielu ludzi sugeruje zmianę nazwy Nowy Meksyk na NOWA AMERYKA. Byłaby ona o wiele bardziej prestiżowa i piękna dla mieszkańców tego stanu, który ma wprost niewyobrażalny potencjał!” - napisał prezydent USA.

Wpis pojawił się kilka tygodni po tym, jak amerykański przywódca podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka.

Na wpis Trumpa zareagowała gubernator stanu Michelle Lujan Grisham, która oświadczyła w serwisie X, że nazwa Nowy Meksyk „nie podlega dyskusji” i należy do mieszkańców „od czasów sprzed powstania Stanów Zjednoczonych”. Sprawę skomentował także senator Martin Heinrich . Oznajmił, że są trzy rzeczy, które zawsze będzie nazywał ich prawdziwymi nazwami: Zatoka Meksykańska, jezioro Ontario i Nowy Meksyk.

Członkini Izby Reprezentantów Melanie Stansbury zareagowała na wpis Trumpa słowami: „Absolutnie nie!”. Podkreśliła, że nazwa stanu niesie historię, kulturę i dziedzictwo pokoleń. Z kolei kongresman Gabe Vasquez przekonywał, że prezydentowi Trumpowi „nie uda się wymazać Nowego Meksyku”.

Burmistrz miasta Albuquerque w stanie Nowy Meksyk, Tim Keller, zwrócił uwagę, że nazwa stanu od ponad 400 lat niesie tożsamość, która czyni to miejsce wyjątkowym. – Jesteśmy dumnymi mieszkańcami Nowego Meksyku i dumnymi Amerykanami – zaakcentował.