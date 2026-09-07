„Gratulacje dla Alice Weidel i Ulricha Siegmunda za ten spektakularny wynik, który jest nadzieją dla Niemiec i dla Europy” – napisał Abascal.

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Zgodnie z prognozą dla stacji ZDF, opracowaną po zliczeniu większości głosów, prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) wygrała niedzielne wybory w Saksonii-Anhalcie z wynikiem 44 proc.

Wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt Foto: PAP

Hiszpania: Vox rośnie w sondażach. Bez tej partii nie dałoby się stworzyć większościowego rządu

Tymczasem w Hiszpanii rośnie poparcie dla partii Vox, która po najbliższych wyborach może liczyć na ponad dwa razy więcej mandatów, niż liczba, którą obecnie dysponuje ta partia – wynika z sondażu dla dziennika „ABC” opublikowanego w niedzielę po opublikowaniu wyników badań exit poll w wyborach w Saksonii-Anhalt. Sondażowy wynik Vox wskazuje, że partia ta byłaby partię niezbędna do utworzenia rządu.

Badanie dla dziennika „ABC” zostało przeprowadzone w dniach 1-3 września przez pracownię GAD3 na reprezentatywnej próbie ankietowanych Hiszpanów.

Obecnie w Hiszpanii władzę sprawuje Partia Socjalistyczna (PSOE), a jej lider, Pedro Sánchez, uzyskał władzę w 2023 roku dzięki wsparciu bloku ugrupowań lewicowych i nacjonalistycznych z poszczególnych regionów (Galicji, Kraju Basków i Katalonii). W 2023 roku zdobyły partie te zdobyły łącznie 180 mandatów (w tym 121 dla PSOE). Zgodnie z wynikami sondażu dla „ABC”, gdyby wybory odbyły się w ostatnią niedzielę, wszystkie te ugrupowania straciłyby łącznie 34 mandaty. Z kolei Vox, pod przewodnictwem Santiago Abascala, który obecnie ma 33 deputowanych, zdobyłby 69 mandatów. Ciesząca się największym poparciem w Hiszpanii Partia Ludowa (PP) zdobyłaby 133 mandaty (ma ich obecnie 137).

„Vox, będący obecnie na fali wznoszącej, stałby się niezbędny do utworzenia rządu, ponieważ zdobywając 69 mandatów, przekroczyłby swój dotychczasowy rekord wyborczy” – skomentował sondaż dziennik „ABC”. Przy takim wyniku wyborów każda droga do objęcia władzy prowadzi przez współpracę z Vox.

Sondaż w Hiszpanii: 66 proc. obywateli chce zmiany rządu

Dziennik zwrócił uwagę, że ugrupowanie wykorzystało kryzys migracyjny w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce, do której 30 i 31 lipca przedarło się z Maroka ponad 70 tys. osób. W porównaniu do sondażu z maja Vox zyskał ponad dwa punkty procentowe poparcia, co przekłada się na dziewięć mandatów.

Większość ankietowanych w sondażu (66 proc.) chce zmiany rządu. Dziennik zauważył, że taki wynik oznacza, że zmiany chcą także wyborcy lewicy. „Sondaż pokazuje, że po ośmiu latach rządów socjalistów, naznaczonych licznymi aferami korupcyjnymi w otoczeniu premiera i PSOE oraz bezprecedensowym kryzysem instytucjonalnym po wydarzeniach w Ceucie, obywatele skłaniają się ku wyraźnemu zwrotowi w stronę bardziej konserwatywnych poglądów, które obecnie reprezentują PP i Vox” – konkluduje „ABC”.

Dziennik zwrócił też uwagę, że w ostatnim wywiadzie dla stacji radiowej Cadena SER Sánchez wprawdzie powtórzył deklarację dotyczącą przeprowadzenia parlamentarnych wyborów w przewidzianym terminie (najpóźniej sierpień 2027 r.), ale powiedział też: „może dojść do technicznego przyspieszenia terminu albo nie”. W maju 2027 roku w Hiszpanii odbędą się wybory regionalne.