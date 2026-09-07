Donald Trump opublikował w niedzielę serię grafik i wpisów, które szybko zwróciły uwagę zagranicznych mediów. Największe zainteresowanie wzbudził obraz przedstawiający powierzchnię Księżyca z amerykańską flagą i hasłem „The Moon Is Ours”, czyli „Księżyc jest nasz”. Prezydent USA nie wyjaśnił, co dokładnie miał na myśli.

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Grafika pojawiła się na profilu Trumpa w serwisie Truth Social. Widać na niej powierzchnię Księżyca, Ziemię w tle oraz flagę Stanów Zjednoczonych. Trump nie dodał do obrazu żadnego komentarza.

Wpis został szybko podchwycony przez zagraniczne media, które zwróciły uwagę na jego możliwy polityczny wydźwięk. Jak podkreślają, nie oznacza to jednak, że Stany Zjednoczone wysunęły jakiekolwiek formalne roszczenia do Księżyca. Obowiązujące prawo międzynarodowe nie pozwala państwom zawłaszczać Księżyca ani innych ciał niebieskich poprzez ogłoszenie nad nimi suwerenności.

Donald Trump: „Księżyc jest nasz”. Seria grafik na Truth Social

Wpis o Księżycu nie był jedyną nietypową publikacją Trumpa tego dnia. Prezydent USA zamieścił także szereg wygenerowanych komputerowo grafik dotyczących polityki zagranicznej, historii i amerykańskiej potęgi.

W jednej z nich Trump przedstawił zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na „Nową Amerykę”. Napisał przy tym, że taka nazwa byłaby bardziej prestiżowa i lepiej pasowałaby do mieszkańców stanu. Propozycja spotkała się z odpowiedzią demokratycznej gubernator Nowego Meksyku Michelle Lujan Grisham, która podkreśliła, że nazwa stanu nie podlega dyskusji.

Inne grafiki dotyczyły Iranu. Na jednej z nich pokazano płonącą wyspę Kharg, kluczową dla irańskiego eksportu ropy, z hasłem „Bye bye, Kharg”. Na kolejnej Trump został przedstawiony z ogromnym młotem, którym rozbija mapę Iranu. Stwierdził też, że Cieśnina Ormuz jest otwarta, choć nie jest to prawdą.

Prezydent USA publikował również obrazy związane z amerykańskimi siłami kosmicznymi. Jeden z nich przedstawiał projekt ciemnego galowego munduru Space Force, który w mediach społecznościowych wywołał skojarzenia z filmami z serii „Gwiezdne wojny”. Na innym Trump siedział przy futurystycznym stanowisku dowodzenia na tle przestrzeni kosmicznej.

Roboty, George Washington i „setki miliardów dolarów”

W kolejnych postach Trump pojawiał się w jeszcze bardziej fantastycznych sceneriach. Jedna z grafik przedstawiała go na futurystycznym tronie w otoczeniu gigantycznych robotów, z napisem „Give Them Nightmares”, czyli „Niech mają przez nas koszmary”. Inna zawierała hasło „They Will Dream of Us Forever” – „Będą śnić o nas na zawsze”.

Prezydent USA opublikował też wygenerowany obraz, na którym spotyka się z pierwszym prezydentem USA Georgem Washingtonem. Towarzyszył mu napis „Prezydent Washington odwiedza prezydenta Trumpa”. Pokazał też zdjęcie Titanica z napisem „Partia Demokratyczna”.

Wśród wpisów znalazła się również publikacja o gospodarce. Trump stwierdził, że działa dla kraju, a nie dla siebie, i napisał, że zarobił dla Stanów Zjednoczonych „setki miliardów dolarów” na akcjach i innych aktywach. Nie przedstawił jednak wyliczeń, które pozwalałyby zweryfikować tę deklarację.