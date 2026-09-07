Doniesienia o pożarze na terenie stacji transformatorowej wzmacniają obawy dotyczące bezpieczeństwa kraju wobec ataków hybrydowych, po serii ataków, do których doszło na niemiecką infrastrukturę energetyczną w ubiegłym tygodniu.

Reklama Reklama

Pożar w Berlinie nie doprowadził do przerwy w dostawach prądu

Berlińska policja napisała w serwisie X, że próbuje ustalić, czy pożar, który objął nie tylko stację transformatorową, ale też plac budowy w dzielnicy Moabit, był wynikiem wypadku czy podpalenia. Informacja o pożarze pojawiła się przed godziną 3 w nocy.

Władze Berlina podkreślają, że pożar nie zakłócił dostaw prądu w stolicy Niemiec.

Tymczasem dziennik „Bild” napisał, że policja w mieście Wesel (Nadrenia Północna-Westfalia) rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę operację mającą wyjaśnić okoliczności przecięcia ogrodzenia ochronnego wokół stacji transformatorowej w tym mieście.

Czytaj więcej Polityka Niemcy spodziewają się kolejnych ataków hybrydowych. Bo idą wybory Seria aktów sabotażu, określonych przez niemieckie MSW jako „ataki hybrydowe”, nie jest przypadkiem na kilka dni przed wyborami do parlamentu Sakso...

4 września niemiecka policja poinformowała, że poszukuje autora listów, który przyznał się do odpowiedzialności za serię aktów sabotażu obiektów infrastruktury energetycznej w Niemczech, po tym, jak po przeszukaniu jego domu znalazła w nim materiały wybuchowe. Tego samego dnia znaleziono urządzenia wybuchowe koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie Niemiec, podobne do tych, jakich użyto w akcie sabotażu w pobliskim Bergheim. Tam nieznani sprawcy wywołali zwarcie na liniach wysokiego napięcia, wstrzymując funkcjonowanie kilku bloków elektrowni.

21 urządzeń wybuchowych w Saksonii miały uszkodzić linie wysokiego napięcia

Z kolei prokuratura w położonej na wschodzie Niemiec Saksonii poinformowała 7 września, że w ostatnich dniach służby rozbroiły 21 urządzeń wybuchowych, które miały doprowadzić do uszkodzenia linii wysokiego napięcia.

Po atakach na sieć energetyczną w Nadrenii Północnej-Westfalii i Brandenburgii urządzenia wybuchowe znaleziono również w pobliżu linii wysokiego napięcia w Saksonii. Zgodnie z poniedziałkowym komunikatem saksońskiej prokuratury i policji do tej pory łącznie było ich 21. Wszystkie urządzenia zostały rozbrojone. – Nie doszło do żadnych szkód ani zakłóceń w dostawach energii elektrycznej. Nie ma zagrożenia dla ludności – przekazały służby. Według władz urządzenia miały poprzez wywołanie zwarcia doprowadzić do uszkodzenia linii wysokiego napięcia.

Wiadomo, że osiem urządzeń wybuchowych znaleziono na południe od stacji elektroenergetycznej Baerwalde w powiecie Budziszynie, a cztery na wschód od stacji Graustein w powiecie Goerlitz.

Ataki wymierzone w niemiecką infrastrukturę energetyczną miały miejsce przed wyborami w Saksonii-Anhalt, które zakończyły się wyraźnym zwycięstwem AfD. Alternatywa dla Niemiec zdobyła w tym landzie rekordowe poparcie niemal 44 proc. Partia wzywa do wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy i postuluje normalizację stosunków z Rosją.

W nocy z 4 na 5 sierpnia w pobliżu lotniska w Lipsku samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Samolot przekierowano do Hanoweru, gdzie stwierdzono jego niewielkie uszkodzenia. Krótko wcześniej lotnisko wstrzymało działalność z powodu znalezienia na płycie, przy ukraińskim samolocie transportowym Antonowie, drona z detonatorem oraz materiałów wybuchowych.

1 września MSW Niemiec poinformowało, że zgodnie z ustaleniami śledztwa za incydent odpowiada Rosja. Moskwa odrzuciła te oskarżenia.