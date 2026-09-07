Na terenie stacji transformatorowej w Berlinie doszło do pożaru
Doniesienia o pożarze na terenie stacji transformatorowej wzmacniają obawy dotyczące bezpieczeństwa kraju wobec ataków hybrydowych, po serii ataków, do których doszło na niemiecką infrastrukturę energetyczną w ubiegłym tygodniu.
Berlińska policja napisała w serwisie X, że próbuje ustalić, czy pożar, który objął nie tylko stację transformatorową, ale też plac budowy w dzielnicy Moabit, był wynikiem wypadku czy podpalenia. Informacja o pożarze pojawiła się przed godziną 3 w nocy.
Władze Berlina podkreślają, że pożar nie zakłócił dostaw prądu w stolicy Niemiec.
Tymczasem dziennik „Bild” napisał, że policja w mieście Wesel (Nadrenia Północna-Westfalia) rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę operację mającą wyjaśnić okoliczności przecięcia ogrodzenia ochronnego wokół stacji transformatorowej w tym mieście.
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4 września niemiecka policja poinformowała, że poszukuje autora listów, który przyznał się do odpowiedzialności za serię aktów sabotażu obiektów infrastruktury energetycznej w Niemczech, po tym, jak po przeszukaniu jego domu znalazła w nim materiały wybuchowe. Tego samego dnia znaleziono urządzenia wybuchowe koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie Niemiec, podobne do tych, jakich użyto w akcie sabotażu w pobliskim Bergheim. Tam nieznani sprawcy wywołali zwarcie na liniach wysokiego napięcia, wstrzymując funkcjonowanie kilku bloków elektrowni.
Z kolei prokuratura w położonej na wschodzie Niemiec Saksonii poinformowała 7 września, że w ostatnich dniach służby rozbroiły 21 urządzeń wybuchowych, które miały doprowadzić do uszkodzenia linii wysokiego napięcia.
Po atakach na sieć energetyczną w Nadrenii Północnej-Westfalii i Brandenburgii urządzenia wybuchowe znaleziono również w pobliżu linii wysokiego napięcia w Saksonii. Zgodnie z poniedziałkowym komunikatem saksońskiej prokuratury i policji do tej pory łącznie było ich 21. Wszystkie urządzenia zostały rozbrojone. – Nie doszło do żadnych szkód ani zakłóceń w dostawach energii elektrycznej. Nie ma zagrożenia dla ludności – przekazały służby. Według władz urządzenia miały poprzez wywołanie zwarcia doprowadzić do uszkodzenia linii wysokiego napięcia.
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Wiadomo, że osiem urządzeń wybuchowych znaleziono na południe od stacji elektroenergetycznej Baerwalde w powiecie Budziszynie, a cztery na wschód od stacji Graustein w powiecie Goerlitz.
Ataki wymierzone w niemiecką infrastrukturę energetyczną miały miejsce przed wyborami w Saksonii-Anhalt, które zakończyły się wyraźnym zwycięstwem AfD. Alternatywa dla Niemiec zdobyła w tym landzie rekordowe poparcie niemal 44 proc. Partia wzywa do wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy i postuluje normalizację stosunków z Rosją.
W nocy z 4 na 5 sierpnia w pobliżu lotniska w Lipsku samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Samolot przekierowano do Hanoweru, gdzie stwierdzono jego niewielkie uszkodzenia. Krótko wcześniej lotnisko wstrzymało działalność z powodu znalezienia na płycie, przy ukraińskim samolocie transportowym Antonowie, drona z detonatorem oraz materiałów wybuchowych.
1 września MSW Niemiec poinformowało, że zgodnie z ustaleniami śledztwa za incydent odpowiada Rosja. Moskwa odrzuciła te oskarżenia.
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