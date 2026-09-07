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AI pod kontrolą, czyli powszechność używania, zastosowania i ryzyka

Sztuczna inteligencja przestała być technologiczną ciekawostką: dziś jest codziennym narzędziem pracy w firmach, administracji i medycynie. W pierwszym odcinku rozmawiamy o tym, jak AI realnie zmienia procesy, decyzje i modele działania, gdzie przynosi największą wartość, a gdzie tworzy nowe ryzyka. Z perspektywy biznesu, rynku technologicznego oraz nauki i medycyny pokażemy, dlaczego kolejnym etapem nie jest już pytanie „czy używać AI?”, ale „jak robić to odpowiedzialnie, bezpiecznie i pod kontrolą”. Gośćmi pierwszego odcinka są: Kinga Piecuch, Prezeska Zarządu, Hewlett-Packard Polska. Ula Sankowska, Współzałożycielka i Prezeska MIM FERTILITY Bartosz Łopiński - investor, założyciel i Prezes Zarządu, Billennium S.A.

