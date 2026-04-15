Jesteśmy aktywnym uczestnikiem tej zmiany od ponad 15 lat, od momentu uruchomienia farmy wiatrowej w Margoninie. Polska to jeden z kluczowych rynków w Europie - trudno wyobrazić sobie naszą obecność na kontynencie bez zaangażowania tutaj. Rozwijamy odnawialne źródła energii i konsekwentnie realizujemy cele klimatyczne, w tym neutralność klimatyczną do 2040 roku.
W polskich warunkach są absolutnie kluczowe. Nie mamy dużych możliwości rozwoju energetyki wodnej czy szczytowo-pompowej, dlatego magazyny - głównie chemiczne - są dziś podstawowym narzędziem bilansowania systemu. W skali przemysłowej pozwalają zarządzać produkcją energii - przesuwać ją z godzin nadpodaży do momentów większego zapotrzebowania. Z kolei u klientów końcowych pomagają optymalizować zużycie i ograniczać koszty, np. poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc w godzinach szczytu.
Duże firmy inwestują bardzo intensywnie. Problem widzimy raczej w segmencie średnich przedsiębiorstw, gdzie zainteresowanie spadło - często przez błędne przekonanie, że energia wkrótce stanieje. Tymczasem nawet przy niższych cenach energii pozostają wysokie koszty dystrybucji czy rynku mocy. Własne źródła i magazyny to realna oszczędność.
Bardziej niż kiedykolwiek. Fotowoltaika dla firm, wykorzystywana na potrzeby własne, osiąga dziś bardzo dobre wyniki ekonomiczne. Dodanie magazynu zwiększa bezpieczeństwo - a przerwy w zasilaniu mogą generować ogromne straty produkcyjne.
Tak, bo odpowiada na potrzebę elastyczności systemu. Dziś kluczowe pytanie brzmi nie „ile wyprodukujemy energii”, ale „czy znajdzie ona odbiorcę w danym momencie”. Bez magazynów nie jesteśmy w stanie tego zapewnić.
Tak, realizujemy projekty łączące fotowoltaikę i magazyny dla klientów przemysłowych. Budujemy też instalację hybrydową - wiatr, słońce i magazyn w jednym miejscu. To kierunek, który będzie się rozwijał.
Jest bardzo duży, zwłaszcza w pracach wykonawczych. Rośnie też potencjał produkcyjny - pojawiają się krajowi dostawcy komponentów, a nawet magazynów energii.
To nie tyle kwestia technologii, bo ta jest stosunkowo prosta, ile integracji systemów i długoterminowej efektywności. Magazyny działają 15-25 lat, więc trzeba patrzeć nie tylko na koszt inwestycji, ale też utrzymania i serwisu.
Z infrastrukturą jest lepiej niż kilka lat temu, choć nadal nie idealnie. Ważne jest jednak to, że wszyscy - inwestorzy i operatorzy - mają dziś wspólny cel: zwiększenie elastyczności systemu. Kwestie administracyjne to nadal wyzwanie. Procedury są skomplikowane i długotrwałe, ale zmiany powinny następować na poziomie regulacyjnym.
Realizujemy duże inwestycje w modelu hybrydowym - ponad 200 MW nowych mocy, łączących OZE i magazyny. Rozwijamy też projekty dla klientów końcowych. Chcemy odgrywać znaczącą rolę w transformacji energetycznej w Polsce. Nie mamy alternatywy. Najtańsza energia w Europie pochodzi dziś z OZE. Kluczowe jest jednak racjonalne podejście, bo żadne pojedyncze źródło nie rozwiąże problemu. Potrzebny jest zrównoważony miks, a magazyny energii są jego nieodzownym elementem.
