Dwupasmowy most o długości 1 km biegnie nad rzeką Tuman, stanowiącą granicę między Rosją a Koreą Północną. W poniedziałek przejechały po nim pierwsze ciężarówki. Połączenie ma obsługiwać do 300 pojazdów dziennie; pod koniec br. będzie również dostępne dla ruchu pasażerskiego.

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Most zbudowano po wizycie Putina w Korei Północnej

Budowa mostu rozpoczęła się w kwietniu 2025 r. po wcześniejszej wizycie przywódcy Rosji Władimira Putina w Korei Północnej w 2024 r. W jego pobliżu znajduje się tzw. Most Przyjaźni – połączenie kolejowe, oddane do użytku w 1959 r.

Premier Rosji Michaił Miszustin powiedział za pośrednictwem łącza wideo, że stosunki między Moskwą a Pjongjangiem znajdują się „na bezprecedensowo wysokim poziomie”. Dodał, że budowa mostu nie była jedynie przedsięwzięciem inżynieryjnym, lecz „nowym symbolem przyjaźni”.

Foto: Reuters

Most nazwano imieniem żołnierza Armii Czerwonej

Nowy most nosi imię Jakowa Nowiczenki, żołnierza Armii Czerwonej, któremu Pjongjang przypisuje zasługę uratowania życia pierwszego przywódcy Korei Północnej Kim Ir Sena w 1946 r. Nowiczenko osłonił Kima przed rzuconym w jego stronę granatem.

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Rosja i Korea Północna zacieśniają współpracę

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