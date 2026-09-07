Według informacji dziennikarza Radia ZET Mariusza Gierszewskiego Donald Trump Jr. przybył do Warszawy na jednodniową wizytę. Ma pojawić się w Pałacu Prezydenckim, gdzie będzie rozmawiał o wizycie polskiego prezydenta w Białym Domu.

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Karol Nawrocki zapowiedział podczas briefingu prasowego, że przy okazji szczytu G20 w grudniu „z pewnością” ma dojść do jego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Polski prezydent podkreślił, że współpraca między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest „bardzo regularna”.

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Karol Nawrocki o spotkaniu z Donaldem Trumpem

Karol Nawrocki został również zapytany o to, jakie konkrety może przywieźć z grudniowego szczytu G20. Prezydent ocenił, że „stałe relacje z prezydentem Donaldem Trumpem”, które – w jego ocenie – przyniosły wiele efektów, „po prostu w grudniu zostaną odświeżone”.

- Skoro idziemy w stronę stałych baz amerykańskich, a do tego za sprawą zaproszenia prezydenta Trumpa będziemy na szczycie G20, uznaję, że wszystko jest pod kontrolą - mówił prezydent.

Obejmując tegoroczne przewodnictwo w G20, sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiedział, że Polska, która niegdyś znajdowała się za żelazną kurtyną, a dziś należy do grona 20 największych gospodarek świata, dołączy do G20 i zajmie w niej należne sobie miejsce.