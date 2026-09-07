Władimir Putin
Uroczystość odsłonięcia 15-metrowego monumentu, zorganizowana przez Rosyjskie Wojskowe Towarzystwo Historyczne, odbyła się z udziałem przedstawicieli Chin i Korei Północnej.
Jak zwraca uwagę publiczny nadawca japoński NHK, według strony rosyjskiej chryzantema postrzegana jest jako symbol militaryzmu. Ambasada Japonii w Moskwie podkreśla jednak, że jest to dziś powszechnie uznawany symbol rodziny cesarskiej, a przedstawienie jego zniszczenia jest „nie do przyjęcia ze względu na odczucia japońskiej opinii publicznej”.
Czytaj więcej
Rosja i Japonia do dziś nie zawarły traktatu pokojowego, który formalnie kończyłby wojnę, jaką ZSRR wypowiedział Cesarstwu Japonii w sierpniu 1945...
Szef MSZ Japonii Toshimitsu Motegi określił wzniesienie pomnika jako „niekonstruktywne” dla stosunków dwustronnych - przekazała w weekend agencja Kyodo.
Motegi uznał za „niedopuszczalny i wysoce godny ubolewania” również fakt, że Moskwa nie wstrzymała jego odsłonięcia mimo wcześniejszych apeli.
Poinformował, że Tokio kanałami dyplomatycznymi zażądało usunięcia monumentu i będzie nadal naciskać na Moskwę w tej sprawie.
Czytaj więcej
Władimir Putin odwiedził sporną z Japonią wyspę Etorofu. Tokio stanowczo zaprotestowało, podkreślając swoje prawa do tzw. Terytoriów Północnych.
Spór o pomnik wpisuje się w niedawne pogorszenie relacji japońsko-rosyjskich. Napięcia między Tokio a Moskwą wzrosły w połowie sierpnia po wizycie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina na spornej wyspie Etorofu (ros. Iturup) w archipelagu Kurylów.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas