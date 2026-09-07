Uroczystość odsłonięcia 15-metrowego monumentu, zorganizowana przez Rosyjskie Wojskowe Towarzystwo Historyczne, odbyła się z udziałem przedstawicieli Chin i Korei Północnej.

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Japonia protestuje przeciw pomnikowi sowieckiego żołnierza w Chabarowsku

Jak zwraca uwagę publiczny nadawca japoński NHK, według strony rosyjskiej chryzantema postrzegana jest jako symbol militaryzmu. Ambasada Japonii w Moskwie podkreśla jednak, że jest to dziś powszechnie uznawany symbol rodziny cesarskiej, a przedstawienie jego zniszczenia jest „nie do przyjęcia ze względu na odczucia japońskiej opinii publicznej”.

Szef MSZ Japonii Toshimitsu Motegi określił wzniesienie pomnika jako „niekonstruktywne” dla stosunków dwustronnych - przekazała w weekend agencja Kyodo.

Wizyta Władimira Putina na Kurylach pogorszyła relacje Japonii z Rosją

Motegi uznał za „niedopuszczalny i wysoce godny ubolewania” również fakt, że Moskwa nie wstrzymała jego odsłonięcia mimo wcześniejszych apeli.

Poinformował, że Tokio kanałami dyplomatycznymi zażądało usunięcia monumentu i będzie nadal naciskać na Moskwę w tej sprawie.

Spór o pomnik wpisuje się w niedawne pogorszenie relacji japońsko-rosyjskich. Napięcia między Tokio a Moskwą wzrosły w połowie sierpnia po wizycie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina na spornej wyspie Etorofu (ros. Iturup) w archipelagu Kurylów.