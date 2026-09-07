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Michał Szułdrzyński: Reakcja Donalda Tuska na sukces AfD może zaskakiwać. Problem jest poważny

Po wyborczym sukcesie AfD w Saksonii-Anhalt Donald Tusk koncentruje się na krytyce PiS i Konfederacji. Tymczasem sukces niemieckiej skrajnej prawicy i kryzys tradycyjnych partii, może zapowiadać okres niestabilności szczególnie niebezpieczny dla Polski.

Publikacja: 07.09.2026 14:24

Czy premier nie zbagatelizował wyborczego zwycięstwa AfD w Saksonii-Anhalt?

Czy premier nie zbagatelizował wyborczego zwycięstwa AfD w Saksonii-Anhalt?

Foto: REUTERS

Michał Szułdrzyński

W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w obu Konfederacjach i PiS – tak zwycięstwo skrajnej prawicy w wyborach do Landtagu w Saksoni-Anhalt skomentował w serwisie X Donald Tusk.

Czy polska prawica rzeczywiście cieszy się z wygranej AfD w Saksonii-Anhalt

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