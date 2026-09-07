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Czy premier nie zbagatelizował wyborczego zwycięstwa AfD w Saksonii-Anhalt?
W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w obu Konfederacjach i PiS – tak zwycięstwo skrajnej prawicy w wyborach do Landtagu w Saksoni-Anhalt skomentował w serwisie X Donald Tusk.
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