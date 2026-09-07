W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w obu Konfederacjach i PiS – tak zwycięstwo skrajnej prawicy w wyborach do Landtagu w Saksoni-Anhalt skomentował w serwisie X Donald Tusk.

Czy polska prawica rzeczywiście cieszy się z wygranej AfD w Saksonii-Anhalt