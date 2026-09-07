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Niejasna przyszłość kanclerza Friedricha Merza. Skutki historycznego triumfu AfD

Skrajnie prawicowa AfD po wielkim sukcesie wyborczym w Saksonii-Anhalt myśli już o podboju całych Niemiec. Najpierw musi stworzyć rząd w tym małym wschodnim landzie, a to wymaga znalezienia przynajmniej kilku posłów z innych partii. Padają pytania o przyszłość rządu federalnego Friedricha Merza.

Publikacja: 07.09.2026 15:01

Kanclerz Merz dzień po triumfie AfD w Saksonii-Anhalt

Kanclerz Merz dzień po triumfie AfD w Saksonii-Anhalt

Foto: PAP / EPA

Jerzy Haszczyński

Korespondencja z Magdeburga

Tuż przed wyborami kanclerz Merz udzielił wywiadu dwóm dziennikom wychodzącym w Saksonii-Anhalt. 

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