Dział fact-checkingu Deutsche Welle poinformował w nocy z 6 na 7 września o krążącym w sieci fałszywym nagraniu. Przedstawiało ono niszczenie kart z głosami oddanymi na Alternatywę dla Niemiec (AfD). Wideo opublikowano na powiązanym z amerykańskim ruchem QAnon profilu w serwisie X, znanym z szerzenia teorii spiskowych. Jak podała niemiecka redakcja, materiał zdobył na platformie X ponad 10 tys. wyświetleń, ale był także wyświetlany na YouTube.

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Według analityków nagranie to jest fałszywe, gdyż m.in. na kartach do głosowania brakuje charakterystycznych wycięć, które umożliwiały głosowanie za pomocą szablonu przez wyborców niewidomych lub niedowidzących.

W opinii nieformalnego kolektywu analitycznego Gnida Project, cytowanego przez DW, nagranie to było częścią operacji dezinformacyjnej Storm-1516, kierowanej przez rosyjski wywiad wojskowy GRU.

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W sieci pojawiły się także materiały wideo, w których oskarżano współrządzące Niemcami CDU o rzekome sfałszowanie wyborów. W sfabrykowanych materiałach bezprawnie wykorzystywano logotypy znanych mediów, m.in. DW, ARD i BBC. W filmach przedstawiano teorię spiskową jakoby niemieccy chadecy mieli wykorzystywać w głosowaniu korespondencyjnym nazwiska zmarłych mieszkańców oraz bazę danych żołnierzy z czasów nazistowskich.

Redakcja Deutsche Welle zauważyła, że nagrania te były masowo publikowane przez nowo założone, puste konta na portalach społecznościowych i pozycjonowane za pomocą botów. Ich celem miało być podważenie zaufania obywateli do uczciwości wyborów. Cytowana przez niemiecką stację ekspertka Julia Smirnova z zajmującego się analizą dezinformacji berlińskiego think tanku CeMAS (Center for Monitoring, Analysis and Strategy) potwierdziła, że fałszywki te były dystrybuowane w ramach rosyjskiej operacji „Matrioszka”.

Przed wyborami Rosja atakowała poszczególnych kandydatów startujących w wyborach w Saksonii-Anhalt

Już na początku sierpnia ta sama ekspertka wskazywała na nową taktykę ze strony Rosji, która polegała na atakowaniu konkretnych kandydatów startujących w wyborach w Saksonii-Anhalt. Według obserwacji Smirnovej, fałszywe materiały uderzały we wszystkie partie polityczne z wyjątkiem AfD oraz skrajnie lewicowego ugrupowania Sahry Wagenknecht (BSW).

Podobne opinie przedstawiły cztery anonimowe źródła, cytowane w sobotę przez agencję Reutera, które zapewniły, że niemieckie władze wiedzą o operacjach dezinformacyjnych organizowanych przez Rosję.

„Kampanie te wykorzystują platformy społecznościowe do rozpowszechniania filmów, głównie w języku angielskim, opatrzonych logami renomowanych mediów, w tym BBC i niemieckiej stacji telewizyjnej ARD. Zawierają one fałszywe oskarżenia przeciwko lokalnym politykom, począwszy od zarzutów defraudacji, aż po molestowanie i nadużycia seksualne” – czytamy w depeszy. Zdaniem rozmówców, celem rosyjskich działań była polaryzacja społeczeństwa oraz zdyskredytowanie rządzącej konserwatywnej partii CDU i jej koalicjanta SPD, a także członków partii Zielonych i Wolnej Partii Demokratycznej (FDP).

AfD zdecydowanie wygrywa wybory w Saksonii-Anhalt

Po przeliczeniu głosów ze wszystkich okręgów wyborczych w nocy z 6 na 7 września komisja wyborcza podała, że w wyborach w Saksonii-Anhalt zwyciężyła AfD zdobywając 43,8 proc. głosów, co oznacza, że partia ta więcej niż podwoiła swój wynik sprzed pięciu lat w tym landzie, gdy osiągnęła 20,8 proc.

Podział mandatów w Landtagu w Saksonii-Anhalt Foto: PAP

Drugie miejsce zdobyła CDU kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Wynik jest jednak rozczarowujący dla chadeków – 17,2 proc. głosów. W parlamencie w Magdeburgu znajdą się także socjaldemokratyczna SPD – 9,3 proc., Zieloni – 8,9 proc. oraz Lewica - 8,6 proc. Do końca ważyło się, czy BSW przekroczy pięcioprocentowy próg wyborczy. Ostatecznie skrajnie lewicowe ugrupowanie Sahry Wagenknecht zdobyło 5,3 proc. głosów.