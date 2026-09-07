O sprawie poinformowała w poniedziałek asp. sztab. Edyta Krystkowiak z hrubieszowskiej policji. Według wstępnych ustaleń w minioną niedzielę nieznani dotąd sprawcy uszkodzili napisy na kamiennym obelisku w miejscowości Białystok (gm. Dołhobyczów). Śledztwo prowadzone jest w kierunku znieważenia pomnika i miejsca spoczynku żołnierzy ukraińskich oraz nienawiści na tle narodowościowym i uszkodzenia mienia. Do tej pory nikt nie został zatrzymany.

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Chodzi o pomnik i miejsce pochówku żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii, którzy polegli w walce z NKWD w 1946 r. Do podobnych aktów wandalizmu dochodziło już w przeszłości. Kilka tygodni temu odkryto uszkodzenie pomnika polegające na pomalowaniu go sprayem i wycięciu łuku zdobiącego pomnik, który był jego integralną częścią.

Pomnik żołnierzy UPA w uroczysku Białystok był już wcześniej dewastowany

„W trakcie działań zabezpieczono ślady materialne, w tym puszkę po farbie w sprayu, butelkę po alkoholu i koszulkę, a w pobliskich zaroślach odnaleziono odcięty łuk” – przekazało PAP w sierpniu ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji.

Ambasada Ukrainy w Polsce potępiła wówczas ten akt wandalizmu. Jej zdaniem wszelkie przejawy uszkadzania miejsc pamięci są niedopuszczalne. „Niezależnie od trudnych i tragicznych kart wspólnej historii, miejsca pochówku oraz upamiętnienia powinny pozostawać poza sporami politycznymi i być przedmiotem szacunku” – podkreślono w komunikacie.

Lubelski Urząd Wojewódzki wyjaśniał, że grób członków UPA znajdujący się w gminie Dołhobyczów nie figuruje w ewidencji grobów i cmentarzy wojennych prowadzonej przez wojewodę.

W uroczysku Białystok pochowano 41 żołnierzy UPA poległych w walce z NKWD

Na terenie uroczyska Białystok w pobliżu miejscowości Liski w powiecie hrubieszowskim (woj. lubelskie) pochowanych jest 41 żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii, którzy zginęli w walkach z oddziałem NKWD pod Liskami w lutym 1946 r.

Pierwotne upamiętnienie w tym miejscu powstało prawdopodobnie w latach 1996-1997. W 2019 r. na mogile umieszczono duży kamień granitowy z wygrawerowanym godłem Ukrainy, pod którym umieszczono napis oraz dane pochowanych osób (imię, nazwisko, wiek i prawdopodobnie miejsce zamieszkania).

Przed II wojną światową była tu kaplica i miejsce kultu Matki Boskiej. Ludność ukraińska zamieszkująca wieś Liski została w większości wysiedlona podczas akcji „Wisła” w 1947 r.