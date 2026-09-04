Bogusław Bagsik razem z Andrzejem Gąsiorowskim założył pod koniec lat 80. spółkę Art-B. Na początku lat 90. ci dwaj biznesmeni byli symbolami sukcesu. Bagsik w 1991 r. był na ósmym miejscu na liście najbogatszych Polaków.

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Bogusław Bagsik bohaterem jednej z największych afer III RP

Prawdziwej fortuny dorobili się na bankowych oszustwach. Gąsiorowski i Bagsik wymyślili tzw. oscylator. Jak opisywaliśmy w „Rzeczpospolitej”, mężczyźni, korzystając z luk w prawie finansowym, wielokrotnie oprocentowywali te same pieniądze w różnych bankach. Wykorzystali to, że banki z opóźnieniem księgowały transakcje tzw. czekami rozrachunkowymi, i zbudowali cały system obrotu tymi papierami. Wymiana informacji bankowych była powolna, bo nie było tak rozwiniętych systemów elektronicznych jak dziś.

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Prokuratura wyliczyła, że Gąsiorowski z Bagsikiem za pomocą oscylatora wyłudzili ponad 4,2 bln ówczesnych złotych (420 mln dzisiejszych zł). Nie zdołała ich jednak zatrzymać. Latem 1991 r. Gąsiorowski i Bagsik zdążyli uciec do Izraela, zabierając w walizkach równowartość ponad 100 mln złotych w dolarach. Ostrzegł ich biznesowy partner Maciej Zalewski, polityk Porozumienia Centrum i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (po latach został za to skazany).

Bagsik wpadł latem 1994 r. – został zatrzymany na lotnisku w Zurychu na podstawie polskiego listu gończego. W 2000 r. za oscylator i inne oszustwa dostał dziewięć lat więzienia. Ponieważ w poczet kary zaliczono mu areszt, wyszedł w 2004 r.

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Bogusław Bagsik ścigany czerwoną notą Interpolu.

Po wyjściu z więzienia Bagsik zaangażował się w działalność piramidy finansowej Digit Serve Ltd. Spółka doprowadziła 170 inwestorów do strat rzędu 33 mln zł. Sąd pierwszej instancji skazał go za to na pięć lat więzienia, zaś drugiej – w 2019 r. – na sześć. Bagsik unikał wymiaru sprawiedliwości, choć równolegle toczyły się inne postępowania z nim związane, jedno z nich dotyczyło działań na szkodę szwajcarskiej spółki. W 2020 r. sąd nakazał tymczasowe aresztowanie Bagsika, a polskie służby prowadziły aktywne poszukiwania. Mężczyzny do tej pory nie udało się zatrzymać.

Czerwona nota Interpolu oznacza międzynarodowy wniosek do organów ścigania na całym świecie o pomoc w zlokalizowaniu i tymczasowym zatrzymaniu osoby w celu jej ekstradycji. Według strony Interpolu Bagsik ścigany jest za oszustwa finansowe na dużą skalę.