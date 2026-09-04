„Brazylia oczekuje, że trwający dialog doprowadzi do szybkiego, obiektywnego i przejrzystego rozwiązania opartego na kryteriach naukowych” – oświadczyły w komunikacie prasowym brazylijskie ministerstwa spraw zagranicznych i rolnictwa, wyrażając jednocześnie „głębokie zaniepokojenie” decyzją UE.

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Unia Europejska od czwartku zawiesiła import brazylijskiego drobiu i wołowiny. Powodem są niewystarczające – zdaniem Brukseli – gwarancje ze strony Brazylii dotyczące przestrzegania unijnych wymogów sanitarnych, w szczególności zasad stosowania antybiotyków w hodowli.

„Brazylia jest jednym z głównych dostawców białka zwierzęcego na rynek europejski, co jest potwierdzeniem zgodności naszego eksportu z normami UE” – argumentuje w odpowiedzi Brasília i zapewnia, że podjęła „niezbędne środki” oraz przekazała Brukseli „istotne informacje”.

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Rząd brazylijski zastrzegł sobie również możliwość podjęcia odpowiednich działań wobec UE w przypadku przedłużania się konfliktu. „Jeśli negocjacje nie doprowadzą do terminowego znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania, rząd brazylijski zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich instrumentów w celu zapewnienia zrównoważonych warunków handlowych” – ostrzegły brazylijskie resorty, powołując się na „środki wzajemne” przewidziane w brazylijskim ustawodawstwie oraz „odpowiednie mechanizmy” zapisane w umowie UE–Mercosur.

„Mamy nadzieję, że rozwiązanie należycie uwzględni gwarancje oferowane przez nasz kraj i pozostanie wolne od nacisków protekcjonistycznych” – stwierdziły brazylijskie ministerstwa spraw zagranicznych i rolnictwa.

W 2025 r. Brazylia była drugim największym dostawcą wołowiny do UE. Eksport brazylijskich produktów wołowych do Unii przekroczył 92 tys. ton, a jego wartość wyniosła ponad 713 mln euro.

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Unia od czwartku zawiesiła także import brazylijskich jaj i miodu. W przypadku drobiu i miodu trwa audyt, który ma zakończyć się w piątek. Jeśli jego wynik będzie pozytywny a państwa UE wyrażą zgodę, eksport brazylijskiego drobiu do Unii może zostać wznowiony w ciągu najbliższych tygodni. Dłużej może potrwać wznowienie importu wołowiny.