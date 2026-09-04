Uratowani z tunelu, połączonego z z elektrownią wodną na rzece Triśuli, to Sanjay Sah i Kabir Maharjan, brygadzista-mechanik i kierownik ds. mechanicznych - poinformował minister energetyki Nepalu Biraj Bhakta Shrestha w wydanym komunikacie.

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Katastrofa na pograniczu Nepalu i Tybetu Foto: PAP

Nepal: W tunelach wzdłuż rzeki Triśuli uwięzione są setki osób

Wcześniej władze Nepalu i ekipy ratunkowe informowały, że w wyniku klęski żywiołowej jaka nawiedziła Nepal 26 sierpnia w tunelach wzdłuż rzeki Triśuli uwięzionych mogło zostać co najmniej 900 osób. Tunele te związane są z realizowanymi tu projektami z zakresu hydroenergetyki.

Z informacji przekazywanych przez doradcę ministra energetyki Nepalu agencji Reutera wynika, że Maharjan nie może ruszać rękoma i nogami. W lepszym stanie jest Sah. Obu mężczyzn zabrano do szpitala w Katmandu.

Amir Maharjan, brat Kabira powiedział, że oficjalnie nie przekazano mu żadnych informacji, ale polecono mu udać się do szpitala. - Wiem z mediów, że mój brat został odnaleziony. Cała rodzina jest bardzo szczęśliwa – podkreślił.

Katastrofa w Nepalu. Liczba ofiar wciąż rośnie

Najnowsze informacje przekazywane przez nepalską agencję ds. zarządzania kryzysowego (NDRMMA) wskazują, że liczba ofiar śmiertelnych powodzi na granicy Nepalu i Tybetu wzrosła do 1 252. Liczba zaginionych wynosi niemal 12 tysięcy.

Z kolei władze kontrolowanego przez Pekin Tybetu informują o 21 zabitych. Los kolejnych 541 osób jest nieznany.

NDRMMA poinformowała, że dotychczas wydano rodzinom zaledwie 95 ciał. Pozostałe zwłoki i szczątki ludzkie po pobraniu DNA są katalogowane i chowane w masowych grobach.

Do powodzi błyskawicznej o tragicznych skutkach doszło w wyniku gwałtownego pęknięcia lodowca w wysokich partiach Himalajów. Fala wody, skał i błota spłynęła dolinami rzecznymi po obu stronach granicy, niszcząc mosty, drogi oraz całe miejscowości. Pod względem skali zniszczeń i liczby ofiar jest to najtragiczniejsza katastrofa naturalna w Nepalu od czasu niszczycielskiego trzęsienia ziemi z 2015 r., w którym zginęło blisko 9 tys. osób.