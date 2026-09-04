UE zakazała m.in. importu brazylijskiej wołowiny
Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 3 na 4 września
Rząd Brazylii poinformował, że zastrzega sobie prawo do podjęcia „środków wzajemnych” wobec Unii Europejskiej, która ze względów sanitarnych zawiesiła import brazylijskiego drobiu i wołowiny.
„Brazylia oczekuje, że trwający dialog doprowadzi do szybkiego, obiektywnego i przejrzystego rozwiązania opartego na kryteriach naukowych” – czytamy we wspólnym komunikacie brazylijskich ministerstw spraw zagranicznych i rolnictwa. Resorty wyraziły przy tym „głębokie zaniepokojenie” decyzją UE.
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„Brazylia jest jednym z głównych dostawców białka zwierzęcego na rynek europejski, co jest potwierdzeniem zgodności naszego eksportu z normami UE”– argumentuje w odpowiedzi Brasilia i zapewnia, że podjęła „niezbędne środki” i przekazała Brukseli „istotne informacje”.
Rząd brazylijski zastrzegł sobie możliwość odpowiednich działań wobec UE w przypadku przedłużania się konfliktu. „Jeśli negocjacje nie doprowadzą do terminowego znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania, rząd brazylijski zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich instrumentów w celu zapewnienia zrównoważonych warunków handlowych”– czytamy w komunikacie dwóch brazylijskich resortów.
Unia Europejska od 3 września zawiesiła import brazylijskiego drobiu i wołowiny. Powodem są niewystarczające, zdaniem Brukseli, gwarancje Brazylii dotyczące przestrzegania unijnych wymogów sanitarnych, w szczególności zasad stosowania antybiotyków w hodowli. Unia od czwartku zawiesiła także import brazylijskich jaj i miodu. W przypadku drobiu i miodu trwa audyt, który ma zakończyć się 4 września. Jeśli jego wynik będzie pozytywny, a państwa UE wyrażą zgodę, eksport brazylijskiego drobiu do Unii może zostać wznowiony w ciągu najbliższych tygodni. Dłużej może potrwać wznowienie importu wołowiny.
Podmoskiewskie lotniska Domodiedowo, Wnukowo i Żukowskij wstrzymały w nocy działanie w związku z atakiem ukraińskich dronów na Moskwę. Mer rosyjskiej stolicy poinformował, że na podejściach do miasta strącono 35 dronów.
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W nocy doszło do ataku ukraińskich dronów na Moskwę, w czasie którego działanie wstrzymały podmoskiewskie lotniska Domodiedowo, Wnukowo i Żukowskij...
Celem ukraińskiego ataku było też Soczi i położona w jego pobliżu miejscowość Sirius. W tej ostatniej znajduje się dywizjon obrony przeciwlotniczej i baza paliwowa, które miały być celem ataku. Władze Kraju Krasnodarskiego przyznają, że na terenie składu paliw doszło do pożaru. W samym Soczi w ataku ucierpiały budynki mieszkalne.
Przypadkowy przechodzień znalazł tajemniczy przedmiot w pobliżu stacji elektroenergetycznej znajdującej się między Kolonią a Duesseldorfem. Według policji przedmiot ten mógł być urządzeniem do odpalania ładunków wybuchowych.
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Przedmiot, który - według policji - mógł być urządzeniem do odpalania ładunków wybuchowych (oficjalnie tego nie potwierdzono) został znaleziony 3 w...
Według dpa eksperci badają obecnie, czy odnaleziony przedmiot mógł zostać użyty do ataku na sieć elektroenergetyczną. Miejscowa policja robi również przegląd innych stacji elektroenergetycznych w okolicy, aby sprawdzić, czy nie zostały tam umieszczone inne podejrzane przedmioty.
To Lam, prezydent Wietnamu i sekretarz generalny rządzącej krajem partii komunistycznej, zamierza we wrześniu odwiedzić Rosję, Francję, USA i Kanadę. Przywódca kraju znany jest z częstych podróży zagranicznych, ale ich intensywność we wrześniu jest niezwykła nawet jak na niego – zauważa agencja Reutera.
We wrześniu To Lam podejmie też w Wietnamie przywódcę Mjanmy (d. Birma) Min Aung Hlainga. W sierpniu odwiedził Australię i Nową Zelandię, a w październiku ma spotkać się z przywódcami państw UE w Brukseli.
Swoje wrześniowe wojaże To Lam rozpocznie 7 września od Rosji, gdzie ma spotkać się z Władimirem Putinem. Następnie spotka się w Paryżu z Emmanuelem Macronem, w USA zabierze głos w czasie Zgromadzenia Ogólnego ONZ (na razie nie wiadomo, czy spotka się z Donaldem Trumpem). Z USA uda się zaś do Kanady.
Na autostradzie A1 w Polsce samochód ciężarowy zderzył się z busem w rejonie Stobiecka Szlacheckiego (woj. łódzkie).
W wyniku wypadku jedna osoba poniosła śmierć, zablokowane zostały dwa pasy ruchu w kierunku Katowic na odcinku Kamieńsk – Radomsko. Ruch odbywał się pasem lewym. O utrudnieniach informowała GDDKiA.
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