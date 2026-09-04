Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 3 na 4 września

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Brazylia grozi podjęciem kroków przeciw Unii Europejskiej po zawieszeniu importu mięsa

Rząd Brazylii poinformował, że zastrzega sobie prawo do podjęcia „środków wzajemnych” wobec Unii Europejskiej, która ze względów sanitarnych zawiesiła import brazylijskiego drobiu i wołowiny.

„Brazylia oczekuje, że trwający dialog doprowadzi do szybkiego, obiektywnego i przejrzystego rozwiązania opartego na kryteriach naukowych” – czytamy we wspólnym komunikacie brazylijskich ministerstw spraw zagranicznych i rolnictwa. Resorty wyraziły przy tym „głębokie zaniepokojenie” decyzją UE.

„Brazylia jest jednym z głównych dostawców białka zwierzęcego na rynek europejski, co jest potwierdzeniem zgodności naszego eksportu z normami UE”– argumentuje w odpowiedzi Brasilia i zapewnia, że podjęła „niezbędne środki” i przekazała Brukseli „istotne informacje”.

Rząd brazylijski zastrzegł sobie możliwość odpowiednich działań wobec UE w przypadku przedłużania się konfliktu. „Jeśli negocjacje nie doprowadzą do terminowego znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania, rząd brazylijski zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich instrumentów w celu zapewnienia zrównoważonych warunków handlowych”– czytamy w komunikacie dwóch brazylijskich resortów.

Unia Europejska od 3 września zawiesiła import brazylijskiego drobiu i wołowiny. Powodem są niewystarczające, zdaniem Brukseli, gwarancje Brazylii dotyczące przestrzegania unijnych wymogów sanitarnych, w szczególności zasad stosowania antybiotyków w hodowli. Unia od czwartku zawiesiła także import brazylijskich jaj i miodu. W przypadku drobiu i miodu trwa audyt, który ma zakończyć się 4 września. Jeśli jego wynik będzie pozytywny, a państwa UE wyrażą zgodę, eksport brazylijskiego drobiu do Unii może zostać wznowiony w ciągu najbliższych tygodni. Dłużej może potrwać wznowienie importu wołowiny.

Ukraina atakowała w nocy Moskwę i Soczi

Podmoskiewskie lotniska Domodiedowo, Wnukowo i Żukowskij wstrzymały w nocy działanie w związku z atakiem ukraińskich dronów na Moskwę. Mer rosyjskiej stolicy poinformował, że na podejściach do miasta strącono 35 dronów.

Celem ukraińskiego ataku było też Soczi i położona w jego pobliżu miejscowość Sirius. W tej ostatniej znajduje się dywizjon obrony przeciwlotniczej i baza paliwowa, które miały być celem ataku. Władze Kraju Krasnodarskiego przyznają, że na terenie składu paliw doszło do pożaru. W samym Soczi w ataku ucierpiały budynki mieszkalne.

Podejrzany przedmiot w pobliżu stacji elektroenergetycznej w Dormagen w Niemczech

Przypadkowy przechodzień znalazł tajemniczy przedmiot w pobliżu stacji elektroenergetycznej znajdującej się między Kolonią a Duesseldorfem. Według policji przedmiot ten mógł być urządzeniem do odpalania ładunków wybuchowych.

Według dpa eksperci badają obecnie, czy odnaleziony przedmiot mógł zostać użyty do ataku na sieć elektroenergetyczną. Miejscowa policja robi również przegląd innych stacji elektroenergetycznych w okolicy, aby sprawdzić, czy nie zostały tam umieszczone inne podejrzane przedmioty.

Prezydent Wietnamu odwiedzi we wrześniu Rosję, Francję, USA i Kanadę

To Lam, prezydent Wietnamu i sekretarz generalny rządzącej krajem partii komunistycznej, zamierza we wrześniu odwiedzić Rosję, Francję, USA i Kanadę. Przywódca kraju znany jest z częstych podróży zagranicznych, ale ich intensywność we wrześniu jest niezwykła nawet jak na niego – zauważa agencja Reutera.

We wrześniu To Lam podejmie też w Wietnamie przywódcę Mjanmy (d. Birma) Min Aung Hlainga. W sierpniu odwiedził Australię i Nową Zelandię, a w październiku ma spotkać się z przywódcami państw UE w Brukseli.

Swoje wrześniowe wojaże To Lam rozpocznie 7 września od Rosji, gdzie ma spotkać się z Władimirem Putinem. Następnie spotka się w Paryżu z Emmanuelem Macronem, w USA zabierze głos w czasie Zgromadzenia Ogólnego ONZ (na razie nie wiadomo, czy spotka się z Donaldem Trumpem). Z USA uda się zaś do Kanady.

Wypadek na A1, utrudnienia na autostradzie

Na autostradzie A1 w Polsce samochód ciężarowy zderzył się z busem w rejonie Stobiecka Szlacheckiego (woj. łódzkie).

W wyniku wypadku jedna osoba poniosła śmierć, zablokowane zostały dwa pasy ruchu w kierunku Katowic na odcinku Kamieńsk – Radomsko. Ruch odbywał się pasem lewym. O utrudnieniach informowała GDDKiA.